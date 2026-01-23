Eleshet New York, armageddon közelít a nagyváros felé

Rendkívüli vihar közeleg az Egyesült Államok északkeleti partvidéke felé, amely a meteorológusok szerint már a hétvégén elérheti New York városát, és akár 40 centiméternyi havat zúdíthat a metropoliszra.

Hatalmas havazás várható a hétvégén New Yorkban

Fotó: RYAN MURPHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A szakemberek szörnyviharként emlegetik a hatalmas kiterjedésű időjárási rendszert, amely nemcsak látványos havazást, hanem komoly közlekedési káoszt és mindennapi nehézségeket is hozhat magával.

Az előrejelzések szerint a vihar a hétvégén érkezik, és több hullámban borítja hó alá New Yorkot és a környező térségeket.

A havazás intenzitása időnként óránként több centimétert is elérhet, amit erős, jeges szél kísér. A hirtelen betörő sarkvidéki levegő miatt a hőmérséklet jóval fagypont alá eshet, így a lehulló hó hosszabb ideig megmaradhat az utakon és a járdákon – írja a New York Post.

Felkészítik New York lakosságát

Az amerikai Nemzeti Időjárási Szolgálat már előzetes viharfigyelmeztetést adott ki, és nem zárja ki, hogy a riasztási szintet tovább emelik, amennyiben a modell­számítások megerősítik a legrosszabb forgatókönyvet.

A szakértők hangsúlyozzák: egy ilyen mennyiségű hó ritkaságnak számít New Yorkban, és könnyen a város egyik legnagyobb havazásává válhat az elmúlt években.

A közelgő vihar miatt a városvezetés is készültségbe lépett. A hókotrók és sószórók már készen állnak, a lakosságot pedig arra kérik, hogy csak a legszükségesebb esetben induljanak útnak, és időben gondoskodjanak élelmiszerről, gyógyszerekről és meleg ruházatról.

A közlekedési hatóságok szerint jelentős fennakadások várhatók a közutakon, a tömegközlekedésben és a légi közlekedésben is, több járat törlésére vagy késésére lehet számítani.

A meteorológusok ugyanakkor óvatosságra intenek: bár a pontos hóvastagság még változhat, a vihar ereje és mérete miatt szinte biztosra vehető, hogy New York és a térség lakóinak kemény téli napokra kell felkészülniük, komolyabbakra, mint a tavaly decemberiek voltak. A következő 48 óra kulcsfontosságú lesz, de egy dolog már most világos: a tél ezúttal teljes erejével emlékezteti a világ egyik legforgalmasabb városát az armageddonra.