Eleshet New York, armageddon közelít a nagyváros felé

A tengerentúlon rendkívüli téli vihar készülődik. A meteorológusok szerint szörnyű hóvihar érheti el szombat éjjel New York térségét, és akár 40 centiméternyi hó is leeshet a nagyvárosban és környékén. Az előrejelzések szerint ez az egyik legnagyobb havazás lehet az utóbbi években.
Rendkívüli vihar közeleg az Egyesült Államok északkeleti partvidéke felé, amely a meteorológusok szerint már a hétvégén elérheti New York városát, és akár 40 centiméternyi havat zúdíthat a metropoliszra.

NEW YORK, NEW YORK - DECEMBER 14: A man admires the snow in Central Park on December 14, 2025 in New York City. Snow fell across the region Saturday night into Sunday morning, with as much as five inches accumulating in some locations. Ryan Murphy/Getty Images/AFP (Photo by RYAN MURPHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Hatalmas havazás várható a hétvégén New Yorkban
Fotó: RYAN MURPHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A szakemberek szörnyviharként emlegetik a hatalmas kiterjedésű időjárási rendszert, amely nemcsak látványos havazást, hanem komoly közlekedési káoszt és mindennapi nehézségeket is hozhat magával. 

Az előrejelzések szerint a vihar a hétvégén érkezik, és több hullámban borítja hó alá New Yorkot és a környező térségeket. 

A havazás intenzitása időnként óránként több centimétert is elérhet, amit erős, jeges szél kísér. A hirtelen betörő sarkvidéki levegő miatt a hőmérséklet jóval fagypont alá eshet, így a lehulló hó hosszabb ideig megmaradhat az utakon és a járdákon – írja a New York Post.

Felkészítik New York lakosságát

Az amerikai Nemzeti Időjárási Szolgálat már előzetes viharfigyelmeztetést adott ki, és nem zárja ki, hogy a riasztási szintet tovább emelik, amennyiben a modell­számítások megerősítik a legrosszabb forgatókönyvet. 

A szakértők hangsúlyozzák: egy ilyen mennyiségű hó ritkaságnak számít New Yorkban, és könnyen a város egyik legnagyobb havazásává válhat az elmúlt években. 

A közelgő vihar miatt a városvezetés is készültségbe lépett. A hókotrók és sószórók már készen állnak, a lakosságot pedig arra kérik, hogy csak a legszükségesebb esetben induljanak útnak, és időben gondoskodjanak élelmiszerről, gyógyszerekről és meleg ruházatról. 

A közlekedési hatóságok szerint jelentős fennakadások várhatók a közutakon, a tömegközlekedésben és a légi közlekedésben is, több járat törlésére vagy késésére lehet számítani.

A meteorológusok ugyanakkor óvatosságra intenek: bár a pontos hóvastagság még változhat, a vihar ereje és mérete miatt szinte biztosra vehető, hogy New York és a térség lakóinak kemény téli napokra kell felkészülniük, komolyabbakra, mint a tavaly decemberiek voltak. A következő 48 óra kulcsfontosságú lesz, de egy dolog már most világos: a tél ezúttal teljes erejével emlékezteti a világ egyik legforgalmasabb városát az armageddonra.

 

