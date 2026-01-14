Hátborzongató titok derült ki az internet legszexibb nőjéről – ezt Önnek is tudnia kell!

A Nia Noir néven ismert influenszer több mint 2,5 millió követőt gyűjtött össze TikTokon, kommentmezőit pedig elárasztották a dicsérő üzenetek. Rajongói „a világ legszebb lányának” nevezték, mások szerint „égi ajándék” a megjelenése. A közösségi oldalakon tudatosan építette titokzatos imázsát, miközben egy felnőtteknek szóló platformon is aktív profilt működtetett.
Nemrég azonban online nyomozók gyanús részletekre lettek figyelmesek. Több videóban Nia Noir arca és arányai feltűnően eltértek egymástól, ami egyre több kérdést vetett fel. Végül egy TikTok-csatorna olyan forrásvideókat talált, amelyek alapján a tartalmak mesterséges intelligenciával készülhettek. A rajongókat sokkolta a felismerés: Nia Noir valójában egy AI-generált modell – írja a Daily Star.
Miért derült ki, hogy Nia Noir nem valódi személy?
A Nia Noirhoz köthető videók és képek között több vizuális ellentmondást találtak: változó arcvonásokat, természetellenes mozgásokat és mesterségesen generált részleteket. Ezek együtt vezettek ahhoz a következtetéshez, hogy a profilt nem egy valódi influenszer, hanem egy mesterséges intelligencia által létrehozott karakter működteti.
Nem egyedi eset: AI-modellek az influenszerpiacon
A Nia Noir-ügy nem elszigetelt jelenség. Az elmúlt időszakban más influenszerekről is felmerült, hogy képeik vagy videóik részben vagy egészben mesterséges intelligenciával készültek. A közösségi médiában egyre nehezebb megkülönböztetni a valódi tartalomgyártókat az algoritmusok által létrehozott „tökéletes” személyektől.