Hátborzongató titok derült ki az internet legszexibb nőjéről – ezt Önnek is tudnia kell!

A Nia Noir néven ismert influenszer több mint 2,5 millió követőt gyűjtött össze TikTokon, kommentmezőit pedig elárasztották a dicsérő üzenetek. Rajongói „a világ legszebb lányának” nevezték, mások szerint „égi ajándék” a megjelenése. A közösségi oldalakon tudatosan építette titokzatos imázsát, miközben egy felnőtteknek szóló platformon is aktív profilt működtetett.

A Nia Noir néven ismert TikTok-sztárról kiderült, hogy nem valódi személy, hanem AI által generált influenszer.

Fotó: Twitter

Nemrég azonban online nyomozók gyanús részletekre lettek figyelmesek. Több videóban Nia Noir arca és arányai feltűnően eltértek egymástól, ami egyre több kérdést vetett fel. Végül egy TikTok-csatorna olyan forrásvideókat talált, amelyek alapján a tartalmak mesterséges intelligenciával készülhettek. A rajongókat sokkolta a felismerés: Nia Noir valójában egy AI-generált modell – írja a Daily Star.

Miért derült ki, hogy Nia Noir nem valódi személy?

A Nia Noirhoz köthető videók és képek között több vizuális ellentmondást találtak: változó arcvonásokat, természetellenes mozgásokat és mesterségesen generált részleteket. Ezek együtt vezettek ahhoz a következtetéshez, hogy a profilt nem egy valódi influenszer, hanem egy mesterséges intelligencia által létrehozott karakter működteti.

Nem egyedi eset: AI-modellek az influenszerpiacon

A Nia Noir-ügy nem elszigetelt jelenség. Az elmúlt időszakban más influenszerekről is felmerült, hogy képeik vagy videóik részben vagy egészben mesterséges intelligenciával készültek. A közösségi médiában egyre nehezebb megkülönböztetni a valódi tartalomgyártókat az algoritmusok által létrehozott „tökéletes” személyektől.