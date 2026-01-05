Megalázó pillanat: rabruhában fotózták le a venezuelai elnököt

Nicolas Maduro venezuelai elnököt hétfőn New Yorkban szövetségi bíróság elé állítják kábítószer- és fegyvervádak miatt, miután az Egyesült Államok egy katonai műveletben elfogta Caracasban – közölte a Daily Mail.

Nicolas Maduro bilincsben érkezett meg a manhattani szövetségi bíróságra

Fotó: FEDERICO PARRA / AFP

Nicolas Maduro bíróság elé áll New Yorkban

A 63 éves államfőt a brooklyni Metropolitan Detention Centerből helikopterrel szállították Manhattanbe, ahol előzetes meghallgatását tartják. A vádhatóság szerint Maduro és társai évekig együttműködtek kábítószer-kartellekkel, hogy nagy mennyiségű kokaint juttassanak az Egyesült Államokba. Az ügyben nyilvánosságra hozott, 25 oldalas vádirat életfogytiglani szabadságvesztés lehetőségét is kilátásba helyezi.

Nicolas Maduro and wife Cilia helicoptered from hellhole NYC jail to court on drugs charges that could see them executed. Read more: https://t.co/6NcPrceXBA pic.twitter.com/i0FE19aRup — Daily Mail US (@Daily_MailUS) January 5, 2026

Maduro jogi képviselői várhatóan az elfogás jogszerűségét vitatják, arra hivatkozva, hogy az elnököt államfői mentesség illeti meg. Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump korábban azzal vádolta Madurót, hogy a Cartel de los Soles vezetője, amely szerinte jelentős szerepet játszott az amerikai drogpiac ellátásában.

Venezuela ideiglenes vezetése követeli Maduro visszaszolgáltatását, miközben Washington jelezte: nem kívánja átvenni az ország irányítását, de fenntartja az érvényben lévő szankciókat és intézkedéseket. Az ügy fejleményeit a hatóságok további tájékoztatásig figyelemmel kísérik.

Trump kitálalt: így követte végig Maduro elfogását

Donald Trump szerint Nicolás Maduro és felesége az amerikai USS Iwo Jima hadihajón tart New York felé. Az elnök elárulta, hogy a Mar-a-Lago-i rezidencián katonai vezetőkkel együtt élőben követte a villámgyors elfogást, amelyet páratlan amerikai műveletnek nevezett.