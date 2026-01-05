Megalázó pillanat: rabruhában fotózták le a venezuelai elnököt

Hírlevél
10 perce
Olvasási idő: 5 perc
Nemzetközi figyelmet keltett, hogy az Egyesült Államokban bírósági eljárás indul egy hivatalban lévő államfő ellen. Nicolas Maduro hétfőn jelenik meg először amerikai szövetségi bíróságon, miután az amerikai hatóságok Caracasban elfogták és New Yorkba szállították.
VenezuelabíróságEgyesült Államok

Nicolas Maduro venezuelai elnököt hétfőn New Yorkban szövetségi bíróság elé állítják kábítószer- és fegyvervádak miatt, miután az Egyesült Államok egy katonai műveletben elfogta Caracasban – közölte a Daily Mail.

(FILES) Venezuela's President Nicolas Maduro attends a meeting with the Secretary General of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), Kuwaiti Haitham al-Ghais (out of frame), at the Miraflores presidential palace in Caracas, on September 14, 2022. Venezuela on January 3, 2026, demanded an emergency meeting of the UN Security Council to discuss the US military strikes on the country, amid uncertainty over the whereabouts of President Nicolas Maduro, after President Donald Trump said that US forces had captured the Venezuelan leader after launching a "large scale strike" on the South American country. (Photo by Federico Parra / AFP)
Nicolas Maduro bilincsben érkezett meg a manhattani szövetségi bíróságra
Fotó: FEDERICO PARRA / AFP

Nicolas Maduro bíróság elé áll New Yorkban

A 63 éves államfőt a brooklyni Metropolitan Detention Centerből helikopterrel szállították Manhattanbe, ahol előzetes meghallgatását tartják. A vádhatóság szerint Maduro és társai évekig együttműködtek kábítószer-kartellekkel, hogy nagy mennyiségű kokaint juttassanak az Egyesült Államokba. Az ügyben nyilvánosságra hozott, 25 oldalas vádirat életfogytiglani szabadságvesztés lehetőségét is kilátásba helyezi.

Maduro felesége, Cilia Flores szintén amerikai őrizetben van, és kábítószer-kereskedelemmel összefüggő vádak várnak rá. A vádirat szerint a házaspár több erőszakos cselekményt – köztük emberrablásokat és gyilkosságokat – rendelt el a drogügyletekhez kapcsolódóan. Az amerikai hatóságok további magas rangú venezuelai tisztviselőket is megneveztek vádlottként.

Maduro jogi képviselői várhatóan az elfogás jogszerűségét vitatják, arra hivatkozva, hogy az elnököt államfői mentesség illeti meg. Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump korábban azzal vádolta Madurót, hogy a Cartel de los Soles vezetője, amely szerinte jelentős szerepet játszott az amerikai drogpiac ellátásában.

Venezuela ideiglenes vezetése követeli Maduro visszaszolgáltatását, miközben Washington jelezte: nem kívánja átvenni az ország irányítását, de fenntartja az érvényben lévő szankciókat és intézkedéseket. Az ügy fejleményeit a hatóságok további tájékoztatásig figyelemmel kísérik.

Trump kitálalt: így követte végig Maduro elfogását

Donald Trump szerint Nicolás Maduro és felesége az amerikai USS Iwo Jima hadihajón tart New York felé. Az elnök elárulta, hogy a Mar-a-Lago-i rezidencián katonai vezetőkkel együtt élőben követte a villámgyors elfogást, amelyet páratlan amerikai műveletnek nevezett.

 

 

