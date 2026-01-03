Ez Trump terve a venezuelai elnökkel – súlyos részletek

Amerikai források szerint FBI-ügynökök is részt vettek abban a különleges műveletben, amelynek során elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt.

Nicolás Maduro és Donald Trump

Fotó: AFP/Federico Parra és Saul Loeb

Bilincsben az elnök: Manhattanben állhat bíróság elé Nicolás Maduro

A CNN azt állítja, hogy a tervek szerint Madurót New Yorkba szállítják, ahol a manhattani szövetségi bíróságon emelnek ellene vádat.

Az amerikai bűnüldöző szervek állítják, hogy a kábítószer-ellenes hivatal évek óta gyűjti a bizonyítékokat Maduro és több magas rangú venezuelai katonai vezető ellen. Ezek a dossziék adják majd a nyilvánosságra hozott vádirat gerincét.

Pam Bondi amerikai főügyész korábban úgy fogalmazott: Maduro „az amerikai igazságszolgáltatás teljes haragjával” fog szembesülni amerikai földön, amerikai bíróság előtt.

Így fogták el az elnököt

Források szerint az Egyesült Államok erői éjszaka rontottak be Nicolás Maduro venezuelai elnök és felesége, Cilia Flores hálószobájába.

A beszámolók alapján az amerikai katonák ágyukból rángatták ki a házaspárt, miközben aludtak.

A rajtaütést az amerikai hadsereg elit egysége, a Delta Force hajtotta végre. Egy amerikai tisztviselő közlése szerint az akció során nem sérült meg egyetlen amerikai katona sem.