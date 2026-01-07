Nicole Kidman élete meghatározó ponthoz érkezett

A bírósági megállapodás szerint két lányuk, a 17 éves Sunday és a 15 éves Faith elsődlegesen Nicole Kidman otthonában él az év nagyobb részében, míg Urban meghatározott időszakokban tölthet velük időt. A színésznő és a countryénekes közösen döntenek a fontos kérdésekről, és vállalták, hogy nem beszélnek rosszat egymásról a gyerekek előtt – írja a People magazin.

Nicole Kidman és Keith Urban

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Nicole Kidman és volt férje számára lányaik a legfontosabbak

A 2006-ban kötött házasság felbomlását „összeegyeztethetetlen ellentétekre” hivatkozva kezdeményezték. A válást tavaly október elején jelentették be, amikor benyújtották a válási papírokat. Bár a kapcsolat véget ért, a felek hangsúlyozták, hogy lányuk érdekeit mindenek felett tartják.

Nicole Kidman még mindig szexi

Az 57 éves Nicole Kidman továbbra is remekül tartja magát, erről tavaly nyáron is meggyőződhettünk, amikor szellős ruhában népszerűsítette a Kilenc idegen című sorozatot.