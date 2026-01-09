Nina Dobrev elképesztően dögös ruhában tarolt Hollywoodban – videó

A Los Angeles-i eseményt január 8-án rendezték meg, ahol a Hollywood Reporter és a Spotify közösen ünnepelte a Golden Globe-díj történetének első „legjobb podcast” kategóriáját. Nina Dobrev ruhája egy ráncolt, fűzős hatású felsőrésszel készült, finom csipkedíszítéssel. A vállpántokat és a mélyebb nyakkivágást csillogó részletek emelték ki, amelyek visszaköszöntek a ruha derekánál is. Az alakot karcsúsító felsőrészhez egy letisztult, földig érő fekete szoknya társult, amely elegánsan bővült a szegélynél, számolt be a yahoo.com.

Nina Dobrev bolgár származású színésznő csodálatosan festett a Golden Globe-jelöltek exkluzív estéjén

Fotó: Arlyn McAdorey / Northfoto

Nina Dobrev így tette tökéletessé a megjelenést

A színésznő tudatosan visszafogta a kiegészítőket: fekete, hegyes orrú magassarkút, gyémánt csepp alakú fülbevalót és egyetlen gyémántgyűrűt viselt. Haját laza hullámokban viselte, sminkje pedig természetes maradt: csupasz ajkak, enyhe pirosítás – pont annyi, amennyi kell.

A rajongók szerint bármit vesz fel, működik

Dobrev nemcsak Hollywoodban, hanem New Yorkban is villantott: január 7-én az Instagramon osztott meg videót, ahol barátnőjét, Lea Michele-t ünnepelte a Chess Broadway-előadása után. Az estére egy fekete, magas nyakú miniruhát választott, pöttyös harisnyával, hosszú kabáttal és térdig érő csizmával – ismét hibátlan összhangban.

Legyen szó vörös szőnyegről vagy baráti estéről, Nina Dobrev magabiztosan hozza a stíluskirálynő szerepét. A rajongók egyetértenek: amit ő felvesz, az azonnal trenddé válik.

Nina Dobrev szépsége olyan, mint egy méregdrága parfüm, elsőre diszkrét, aztán bódító

A bolgár származású színésznő nemcsak tehetségével, hanem elképesztően dögös kisugárzásával is elvarázsolja a világot. Nina Dobrev egyszerűen lehengerlő. Egy ikon, aki nem erőlködik – csak létezik, és ezzel is irtó szexi, írtuk nem is olyan rég az Origón.

Ezt nem láttuk jönni: az esküvő előtt szakított a híres sztárpár

Shaun White és Nina Dobrev öt év után külön utakon folytatják. A szakítás közös döntés volt, amelyet nehéz szívvel, de kölcsönös tisztelettel hoztak meg, számoltunk be róla az Origón.



