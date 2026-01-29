Halálos szupervírus terjed, szigorítanak az ellenőrzéseken

A Nipah-vírus újra a figyelem középpontjába került, miután két esetet erősítettek meg az indiai Nyugat-Bengál államban. Az Egyesült Királyság Egészségügyi Biztonsági Ügynöksége (UKHSA) „magas prioritású kórokozóként” sorolta be a vírust, a magas halálozási arány és a bizonyított kezelés hiánya miatt. Az egészségügyi hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a fertőzés akár 75 százalékban halálos is lehet – írja a Mirror.
Mik a Nipah-vírus tünetei?
A fertőzés kezdetben influenzaszerű tünetekkel jelentkezik, de súlyos szövődmények is kialakulhatnak. A leggyakoribb tünetek:
- hirtelen láz vagy influenzaszerű állapot,
- tüdőgyulladás és egyéb légzőszervi problémák,
- az agy vagy agyhártya gyulladása (encephalitis vagy meningitis).
A tünetek általában 4–21 nappal a fertőzés után jelentkeznek, a súlyosabb agyi szövődmények pedig 3–21 nap alatt alakulnak ki. N
éhány túlélő maradandó idegrendszeri eltérésekkel küzdhet, például tartós görcsrohamokkal és személyiségváltozásokkal. Ritka esetekben a vírus hónapokkal, akár évekkel később is újra aktiválódhat.
Hogyan terjed és mennyire veszélyes a Nipah-vírus?
A fertőzés leggyakrabban fertőzött gyümölcs vagy gyümölcstermék fogyasztásával terjed, emberről emberre pedig közeli kontaktus útján. Bár a Nipah-vírus súlyos betegség, a globális terjedés kockázata jelenleg alacsony, mivel az emberről emberre történő átvitel ritka. Az R0 értéke, vagyis az, hogy egy fertőzött hány embernek adja át a vírust, kevesebb mint 1,0. Ennek ellenére az egészségügyi szakértők hangsúlyozzák, hogy a hosszú lappangási idő és a potenciális mutációk miatt a vírus továbbra is komoly fenyegetést jelent, különösen a fertőzött területeken.
Már hőmérséklet-mérést vezettek be több ázsiai ország repülőterein a halálos Nipah-vírus miatt
Fokozott járványügyi készültséget vezettek be több ázsiai ország repülőterein, miután Indiában két esetben is kimutatták a rendkívül magas halálozási arányú Nipah-vírust. Thaiföld, Szingapúr, Hongkong és Malajzia is megerősítette az utasok egészségügyi ellenőrzését a Nipah-vírus terjedése miatt.
Megállíthatatlanul terjed a halálos vírus – nincs rá ellenszer
Egy újabb világjárvány megelőzése miatt RT‑PCR teszteket végeztek a kolkatai Alipore Állatkert denevérein. A vizsgálatot a veszélyes Nipah-vírus esetleges jelenléte indokolta, miután a közelmúltban – többek között – két egészségügyi dolgozó is megfertőződött Nyugat-Bengál államban.