Halálos szupervírus terjed, szigorítanak az ellenőrzéseken

A Nipah-vírus újra a figyelem középpontjába került, miután két esetet erősítettek meg az indiai Nyugat-Bengál államban. Az Egyesült Királyság Egészségügyi Biztonsági Ügynöksége (UKHSA) „magas prioritású kórokozóként” sorolta be a vírust, a magas halálozási arány és a bizonyított kezelés hiánya miatt. Az egészségügyi hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a fertőzés akár 75 százalékban halálos is lehet – írja a Mirror.

A Nipah-vírus halálozási aránya akár 75% is lehet (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Mik a Nipah-vírus tünetei?

A fertőzés kezdetben influenzaszerű tünetekkel jelentkezik, de súlyos szövődmények is kialakulhatnak. A leggyakoribb tünetek:

hirtelen láz vagy influenzaszerű állapot,

tüdőgyulladás és egyéb légzőszervi problémák,

az agy vagy agyhártya gyulladása (encephalitis vagy meningitis).

A tünetek általában 4–21 nappal a fertőzés után jelentkeznek, a súlyosabb agyi szövődmények pedig 3–21 nap alatt alakulnak ki. N

éhány túlélő maradandó idegrendszeri eltérésekkel küzdhet, például tartós görcsrohamokkal és személyiségváltozásokkal. Ritka esetekben a vírus hónapokkal, akár évekkel később is újra aktiválódhat.

Hogyan terjed és mennyire veszélyes a Nipah-vírus?

A fertőzés leggyakrabban fertőzött gyümölcs vagy gyümölcstermék fogyasztásával terjed, emberről emberre pedig közeli kontaktus útján. Bár a Nipah-vírus súlyos betegség, a globális terjedés kockázata jelenleg alacsony, mivel az emberről emberre történő átvitel ritka. Az R0 értéke, vagyis az, hogy egy fertőzött hány embernek adja át a vírust, kevesebb mint 1,0. Ennek ellenére az egészségügyi szakértők hangsúlyozzák, hogy a hosszú lappangási idő és a potenciális mutációk miatt a vírus továbbra is komoly fenyegetést jelent, különösen a fertőzött területeken.

Már hőmérséklet-mérést vezettek be több ázsiai ország repülőterein a halálos Nipah-vírus miatt

Fokozott járványügyi készültséget vezettek be több ázsiai ország repülőterein, miután Indiában két esetben is kimutatták a rendkívül magas halálozási arányú Nipah-vírust. Thaiföld, Szingapúr, Hongkong és Malajzia is megerősítette az utasok egészségügyi ellenőrzését a Nipah-vírus terjedése miatt.