Most jött: döntés született Ukrajna kapcsán

Nipah-vírus

Már hőmérséklet-mérést vezettek be több ázsiai ország repülőterein a halálos Nipah-vírus miatt

Fokozott járványügyi készültséget vezettek be több ázsiai ország repülőterein, miután Indiában két esetben is kimutatták a rendkívül magas halálozási arányú Nipah-vírust. Thaiföld, Szingapúr, Hongkong és Malajzia is megerősítette az utasok egészségügyi ellenőrzését a Nipah-vírus terjedése miatt.
A Nipah-vírust elsősorban gyümölcsevő denevérek, illetve fertőzött állatok – például sertések – terjesztik, és súlyos agyvelőgyulladást, valamint lázat okozhat. A fertőzés halálozási aránya 40–75 százalék közötti. Emberről emberre is terjedhet, de ehhez általában tartós, szoros kontaktus szükséges – írja a Reuters

Nipah-vírus elleni ellenanyag-vizsgálat, amely a Nipah vírus ellen termelődött antitestek jelenlétét mutatja ki, ami arra utal, hogy az illető kapcsolatba került a vírussal – Fotó: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU
Nipah-vírus elleni ellenanyag-vizsgálat, amely a Nipah-vírus ellen termelődött antitestek jelenlétét mutatja ki, ami arra utal, hogy az illető kapcsolatba került a vírussal
Fotó: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU

Fokozott járványügyi készültség a Nipah-vírus miatt

Az indiai egészségügyi hatóságok közlése szerint a fertőzöttek Nyugat-Bengál államban dolgozó egészségügyi munkások, állapotuk stabil, kezelés alatt állnak. Közel 200 kontaktot azonosítottak, de egyikük sem mutat tüneteket, és minden teszt negatív lett.

Szingapúr és Hongkong hőmérséklet-mérést vezetett be az Indiából érkező járatoknál, Thaiföld pedig elkülönített parkolóhelyeket jelölt ki az érintett térségekből érkező repülők számára. Malajzia szintén fokozta a határellenőrzést.  

A Thai Enquirer angol nyelvű online hírportál az X-en fényképeket tett közzé, amelyeken az látható, ahogy az Indiából érkező utasokat szűrik a bangkoki Suvarnabhumi és Don Mueang repülőtereken. Hasonló intézkedések léptek életbe Phuket nemzetközi repülőterén is, ahová naponta átlagosan 13 közvetlen járat érkezik Indiából.

Szakértők szerint az általános lakosságra jelenleg alacsony a kockázat, ugyanakkor az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kiemelten figyelt kórokozóként tartja számon a Nipah-vírust, mivel nincs ellene engedélyezett vakcina vagy célzott kezelés.

Megállíthatatlanul terjed a halálos vírus – nincs rá ellenszer

Az Origo is megírta, hogy a múlt héten egy újabb világjárvány megelőzése miatt RT‑PCR teszteket végeztek a kolkatai Alipore Állatkert denevérein. A vizsgálatot a veszélyes Nipah-vírus esetleges jelenléte indokolta, miután a közelmúltban – többek között – két egészségügyi dolgozó is megfertőződött Nyugat-Bengál államban.

 

