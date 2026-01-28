Már hőmérséklet-mérést vezettek be több ázsiai ország repülőterein a halálos Nipah-vírus miatt

A Nipah-vírust elsősorban gyümölcsevő denevérek, illetve fertőzött állatok – például sertések – terjesztik, és súlyos agyvelőgyulladást, valamint lázat okozhat. A fertőzés halálozási aránya 40–75 százalék közötti. Emberről emberre is terjedhet, de ehhez általában tartós, szoros kontaktus szükséges – írja a Reuters.
Fokozott járványügyi készültség a Nipah-vírus miatt
Az indiai egészségügyi hatóságok közlése szerint a fertőzöttek Nyugat-Bengál államban dolgozó egészségügyi munkások, állapotuk stabil, kezelés alatt állnak. Közel 200 kontaktot azonosítottak, de egyikük sem mutat tüneteket, és minden teszt negatív lett.
Szingapúr és Hongkong hőmérséklet-mérést vezetett be az Indiából érkező járatoknál, Thaiföld pedig elkülönített parkolóhelyeket jelölt ki az érintett térségekből érkező repülők számára. Malajzia szintén fokozta a határellenőrzést.
A Thai Enquirer angol nyelvű online hírportál az X-en fényképeket tett közzé, amelyeken az látható, ahogy az Indiából érkező utasokat szűrik a bangkoki Suvarnabhumi és Don Mueang repülőtereken. Hasonló intézkedések léptek életbe Phuket nemzetközi repülőterén is, ahová naponta átlagosan 13 közvetlen járat érkezik Indiából.
Szakértők szerint az általános lakosságra jelenleg alacsony a kockázat, ugyanakkor az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kiemelten figyelt kórokozóként tartja számon a Nipah-vírust, mivel nincs ellene engedélyezett vakcina vagy célzott kezelés.
Megállíthatatlanul terjed a halálos vírus – nincs rá ellenszer
Az Origo is megírta, hogy a múlt héten egy újabb világjárvány megelőzése miatt RT‑PCR teszteket végeztek a kolkatai Alipore Állatkert denevérein. A vizsgálatot a veszélyes Nipah-vírus esetleges jelenléte indokolta, miután a közelmúltban – többek között – két egészségügyi dolgozó is megfertőződött Nyugat-Bengál államban.