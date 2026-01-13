Az ukrán írónő szerint az oroszul beszélőket meg kell ölni

Ismét a figyelem középpontjába került Larisa Nitszoi, az orosz nyelv elleni fellépéséről ismert ukrán aktivista, miután a „Big Lvov Speaks” YouTube-csatornán rendkívül éles, sokak szerint gyűlöletkeltő kijelentéseket tett az oroszul beszélő ukránokkal, azaz a moszkvaiakkal kapcsolatban – írja a Sztrana.

Nitszoi szerint azok, akik Ukrajnában oroszul szólalnak meg, nem pusztán nyelvet használnak, hanem „a Kreml politikáját folytatják” az országon belül. Úgy fogalmazott: ezek az emberek Moszkviát építenek maguk köré Ukrajnában, ezért szerinte üldözni, zaklatni, megbüntetni kell őket, és nem lenne szabad megengedni, hogy nyilvánosan megszólaljanak.

„Nem kell, hogy szeressenek minket. Mi majd szeretünk helyettük, ők pedig fogják be a szájukat. Féljenek megszólalni Ukrajnában” – mondta az aktivista, aki szerint az orosz nyelv használata államellenes cselekedet, mivel Ukrajnában a nyelv „az államiság alapja”.

Nitszoi azt állította, hogy az orosz nyelv használata közvetlen kapcsolatban áll Vlagyimir Putyin politikájával, és szerinte az ilyen megnyilvánulások Ukrajna államiságának aláásását szolgálják. Megfogalmazása szerint „az ilyen emberek ellen fel lehet és fel kell lépni”.

Az írónő a videóban azt is kijelenti, hogy az ilyen embereket – vagyis az oroszul beszélőket – meg kell mérgezni.

A mostani kijelentések nem előzmény nélküliek. Tavaly nyáron Nitszoi arról beszélt, hogy az új ukrán generációt arra kell nevelni, hogy „megtisztítsák a moszkvai gyermekek arcát”. Egy hónappal ezelőtt pedig amiatt panaszkodott, hogy Lviv szerinte már nem ukrán nyelvű város, mivel az utcákon egyre gyakrabban hallani orosz beszédet.

A kijelentések komoly vitákat váltottak ki Ukrajnában és azon kívül is, sokan ugyanis úgy vélik: az ilyen megnyilvánulások tovább mélyítik a társadalmi megosztottságot egy amúgy is háború sújtotta országban.