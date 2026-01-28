Horror a repülőn, holtan találtak egy 44 éves nőt a gépen

Hírlevél
Tragikus esemény történt egy Minnesotából az Egyesült Királyságba tartó repülőjáraton: a fedélzeten életét vesztette egy 44 éves amerikai ügyvédnő, Rachel Green. A nő az utazás során elszundított édesanyja vállán, ám később már nem tudták felébreszteni – derült ki a nyugat-londoni halottkém bíróságán elhangzottakból.
Rachel Green Londonba utazott, hogy kutatásokat végezzen egy készülő regényéhez, valamint hogy időt töltsön családjával. A beszámolók szerint 2025. április 30-án a Delta Air Lines transzatlanti járatán aludt el, amikor az édesanyja észrevette, hogy nem reagál. A légiutas-kísérők azonnal segítséget hívtak, egy orvos is megpróbálta újraéleszteni, ám a nő életét már nem tudták megmenteni – írja a nypost.

nő
A nő halála megrázta a közvéleményt. A kép illusztráció. Fotó: SAUL LOEB / AFP

Az ügyvédnő szívbetegségben szenvedett

A bírósági meghallgatáson elhangzott, hogy a nő szervezetében több vényköteles gyógyszer, köztük antidepresszánsok, melatonin és kannabinoidok nyomait mutatták ki, valamint kis mennyiségű alkoholt is találtak. A szakértők szerint Green korábban fennálló szívbetegséggel is élt, amely a gyógyszerekkel együtt hozzájárulhatott a hirtelen halálhoz. Dr. Alan Bates patológus elmondta: Green szíve alapvetően egészségesnek tűnt, ugyanakkor egy veleszületett rendellenességet azonosítottak nála. Az egyik koszorúere úgynevezett „szívizom-alagút” alatt futott, ami egy viszonylag gyakori, ám bizonyos esetekben kockázatot jelentő eltérés. Lydia Brown főhalottkém a tárgyaláson megrendülten fogalmazott:

Ez a nő azért érkezett az országunkba, hogy kutasson és az édesanyjánál lakjon. Ehelyett soha nem hagyta el a repülőgépet.

Hozzátette: Rachel Green soha nem fejezhette be a regényt, amelyen dolgozott. Az elhunyt nővére, Roxanne Carney kétségeinek adott hangot a felírt gyógyszerek mennyiségével kapcsolatban, és megkérdőjelezte, hogy miért nem irányították korábban kardiológushoz húgát egy rendellenes szívvizsgálat után.

Miért kapta ezt a gyógyszer-kombinációt, és miért nem vizsgálták ki alaposabban?

– tette fel a kérdést. A család és barátok szerint Rachel Green elhivatott ügyvéd volt, biztosítási szakterületen dolgozott, emellett szenvedélyesen érdekelte a történelem és az írás. Nővére megható szavakkal búcsúzott tőle:

Egy angyalt veszítettünk el a földön, és egyet nyertünk az égben. A húgom volt a legönzetlenebb ember, akit ismertem.

Az Origo korábban arról írt, hogy kisrepülő csapódott a földbe, egy miniszter is meghalt.

 

