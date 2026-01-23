Erotikus képeket küldött egy erőszakos rabnak a szexi börtönőrnő

A bíróságon elhangzottak szerint a női börtönőr 2023-ban dolgozott egy férfi börtönben, az angliai Uttoxeterben. Feladatai során kapcsolatba került egy elítélttel, aki egy brutális támadás során levágta áldozata bal lábát, és ezért 14 év börtönbüntetését tölti – írja a Daily Star.
A szexi női börtönőr magánéleti válságban volt, frissen szakított párjával, és „sebezhető állapotban” élvezte a rab figyelmét. Ez a kapcsolat azonban gyorsan átlépte a szakmai határokat.
Női börtönőr botránya – a fehérneműs képek más rabokhoz is eljuthattak
A nyomozás során lefoglalt telefonokon egyértelmű bizonyítékokat találtak. Sarah Buckingham bíró a tárgyaláson elmondta: az egyik készüléken képernyőfotók voltak arról, hogy a vádlott piros fehérneműben, fedetlen mellekkel pózolva küldött képeket az elítéltnek.
A bíróság szerint különösen súlyos, hogy a fotók nagy valószínűséggel más rabokhoz is eljutottak, miután az elítélt továbbküldte azokat.
Súlyos ítélet született a börtönőr ügyében
A bíró hangsúlyozta: a női börtönőr tettei megrendítették a közbizalmat az igazságszolgáltatásban, és cserben hagyta kollégáit is. Bár a bíróság figyelembe vette, hogy a nő egy négyéves gyermek édesanyja, valamint mentális összeomlástól tartott, a döntés egyértelmű volt.
„Nincs más lehetőségem, mint letöltendő szabadságvesztést kiszabni” – fogalmazott a bíró.
Az ítélet: hat hónap börtön.
Új életet próbált kezdeni, mégis rács mögé került
A tárgyaláson elhangzott, hogy a női börtönőr már felmondott korábbi munkahelyén, új állást talált, és családja támogatásával próbálta rendezni életét. A bíróság elismerte erőfeszítéseit, ugyanakkor hangsúlyozta: az elkövetett cselekmény túl súlyos volt ahhoz, hogy elkerülje a börtönt.
Botrányos amatőr pornó: rabbal szexelt a női börtönőr
Különös élményben lehetett részük a dél-nyugat londoni börtönben fogvatartottaknak, amikor észrevették – az egyébként illegálisan birtokolt – mobilkészülékükre érkezett videofájlt, ugyanis ezeken terjedt el a szóbanforgó botrányos szexfilm, melyben az ott állományban lévő egyik női börtönőr szerepelt.
Rabbal szexelt, majd teherbe is esett tőle
Nem az ötgyerekes Rachel Stanton az első női börtönőr az Egyesült Királyságban, aki viszonyt folytatott az egyik fogvatartottal, az azonban extrém eset, hogy teherbe is esett a bűnözőtől.