Erotikus képeket küldött egy erőszakos rabnak a szexi börtönőrnő

A bíróságon elhangzottak szerint a női börtönőr 2023-ban dolgozott egy férfi börtönben, az angliai Uttoxeterben. Feladatai során kapcsolatba került egy elítélttel, aki egy brutális támadás során levágta áldozata bal lábát, és ezért 14 év börtönbüntetését tölti – írja a Daily Star.

A női börtönőr fehérneműs képei döntő bizonyítékként kerültek elő a bíróságon

A szexi női börtönőr magánéleti válságban volt, frissen szakított párjával, és „sebezhető állapotban” élvezte a rab figyelmét. Ez a kapcsolat azonban gyorsan átlépte a szakmai határokat.

Női börtönőr botránya – a fehérneműs képek más rabokhoz is eljuthattak

A nyomozás során lefoglalt telefonokon egyértelmű bizonyítékokat találtak. Sarah Buckingham bíró a tárgyaláson elmondta: az egyik készüléken képernyőfotók voltak arról, hogy a vádlott piros fehérneműben, fedetlen mellekkel pózolva küldött képeket az elítéltnek.

A bíróság szerint különösen súlyos, hogy a fotók nagy valószínűséggel más rabokhoz is eljutottak, miután az elítélt továbbküldte azokat.

Súlyos ítélet született a börtönőr ügyében

A bíró hangsúlyozta: a női börtönőr tettei megrendítették a közbizalmat az igazságszolgáltatásban, és cserben hagyta kollégáit is. Bár a bíróság figyelembe vette, hogy a nő egy négyéves gyermek édesanyja, valamint mentális összeomlástól tartott, a döntés egyértelmű volt.

„Nincs más lehetőségem, mint letöltendő szabadságvesztést kiszabni” – fogalmazott a bíró.

Az ítélet: hat hónap börtön.

Új életet próbált kezdeni, mégis rács mögé került

A tárgyaláson elhangzott, hogy a női börtönőr már felmondott korábbi munkahelyén, új állást talált, és családja támogatásával próbálta rendezni életét. A bíróság elismerte erőfeszítéseit, ugyanakkor hangsúlyozta: az elkövetett cselekmény túl súlyos volt ahhoz, hogy elkerülje a börtönt.

