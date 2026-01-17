Újabb járvány kopogtat: összeomlás szélén a brit kórházak

Az NHS adatai szerint egy hét alatt több száz beteg került kórházba, és az ágykihasználtság veszélyes szintre nőtt. Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy a norovírus miatt beteg dolgozók maradjanak otthon, mert a rendszer már a tűréshatárán van – írja a The Sun.

A brit kórházakat ellepték a norovírusos betegek.

Fotó: Unsplash

Norovírus: kórházi gócpontok és riasztó számok

A leginkább érintett térségek Északkelet- és Délkelet-Anglia, ahol egyes osztályokon naponta tucatnyi új esetet regisztrálnak. Egyetlen hét alatt legalább 567 embert vettek fel kórházba a fertőzés miatt, szemben az előző heti 361-gyel.

Az ágyak 92 százaléka foglalt, ami szakértők szerint már az ellátás minőségének romlásával jár.

Január 11-én országosan több mint 800 kórházi ágyat foglaltak el norovírusos betegek, csaknem kétszer annyit, mint egy héttel korábban. A legtöbb esetet Hullban, Somersetben, Hampshire-ben, Nottinghamben és Surrey térségében jelentették. Több mint tíz NHS-tröszt kritikus incidenset hirdetett, ami rendkívüli intézkedéseket tesz lehetővé a betegbiztonság érdekében. A járványt a téli influenzahullám is súlyosbítja, tovább növelve az amúgy is túlterhelt ellátórendszer nyomását.

A norovírus tipikus tünetei a heves hasmenés és az akár egyszerre jelentkező hányás, valamint a görcsök, izomfájdalom és láz.

A kórokozó könnyen terjed fertőzött személlyel vagy szennyezett felületeken keresztül, ezért a szappanos kézmosás kulcsfontosságú. A hatóságok azt kérik, hogy a betegek a tünetek elmúlása után még 48 óráig ne menjenek dolgozni, és tartós panaszok esetén forduljanak orvoshoz.

Az Egyesül Államokban is duplájára nőtt a megbetegedések száma

Riasztó figyelmeztetést adott ki az amerikai járványügyi hivatal: a norovírus terjedése az Egyesült Államokban az elmúlt év végén fegyorsult, az elmúlt hónapokban megduplázódott a pozitív tesztarány az előző időszakhoz képest.

A tengerjárók visszatérő rémálma

A norovírus nem új jelenség a tengerjáró hajókon, az elmúlt években több alkalommal is tömeges megbetegedéseket okozott, mivel a zárt terek, a közös étkezők és a sűrű emberi kontaktus ideális feltételeket teremtenek a gyors terjedéshez. Legutóbb több mint 100 utas és legénységi tag betegedett meg az AIDAdiva luxushajóján.