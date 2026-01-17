Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiszivárogtatták Trump és Macron titkos telefonbeszélgetését – ezt mondták Zelenszkijről

Érdekes!

Újabb furcsa jelenséget találtak a feltételezett idegen űrhajón: „körte alakú” anomália jelent meg a 3I/Atlas körül

norovírus

Újabb járvány kopogtat: összeomlás szélén a brit kórházak

22 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hetek óta meredeken emelkedik egy rendkívül fertőző gyomor-bélrendszeri járvány miatt a brit kórházak terhelése. A norovírus esetszámai egyetlen hét alatt 57 százalékkal ugrottak meg, miközben több térségben vészhelyzetközeli állapot alakult ki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
norovírusjárványAngliakórház

Az NHS adatai szerint egy hét alatt több száz beteg került kórházba, és az ágykihasználtság veszélyes szintre nőtt. Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy a norovírus miatt beteg dolgozók maradjanak otthon, mert a rendszer már a tűréshatárán van írja a The Sun.

norovírus
A brit kórházakat ellepték a norovírusos betegek.
Fotó: Unsplash

Norovírus: kórházi gócpontok és riasztó számok

A leginkább érintett térségek Északkelet- és Délkelet-Anglia, ahol egyes osztályokon naponta tucatnyi új esetet regisztrálnak. Egyetlen hét alatt legalább 567 embert vettek fel kórházba a fertőzés miatt, szemben az előző heti 361-gyel. 

Az ágyak 92 százaléka foglalt, ami szakértők szerint már az ellátás minőségének romlásával jár.

 Január 11-én országosan több mint 800 kórházi ágyat foglaltak el norovírusos betegek, csaknem kétszer annyit, mint egy héttel korábban. A legtöbb esetet Hullban, Somersetben, Hampshire-ben, Nottinghamben és Surrey térségében jelentették. Több mint tíz NHS-tröszt kritikus incidenset hirdetett, ami rendkívüli intézkedéseket tesz lehetővé a betegbiztonság érdekében. A járványt a téli influenzahullám is súlyosbítja, tovább növelve az amúgy is túlterhelt ellátórendszer nyomását. 

A norovírus tipikus tünetei a heves hasmenés és az akár egyszerre jelentkező hányás, valamint a görcsök, izomfájdalom és láz. 

A kórokozó könnyen terjed fertőzött személlyel vagy szennyezett felületeken keresztül, ezért a szappanos kézmosás kulcsfontosságú. A hatóságok azt kérik, hogy a betegek a tünetek elmúlása után még 48 óráig ne menjenek dolgozni, és tartós panaszok esetén forduljanak orvoshoz.

Az Egyesül Államokban is duplájára nőtt a megbetegedések száma

Riasztó figyelmeztetést adott ki az amerikai járványügyi hivatal: a norovírus terjedése az Egyesült Államokban az elmúlt év végén fegyorsult, az elmúlt hónapokban megduplázódott a pozitív tesztarány az előző időszakhoz képest.

A tengerjárók visszatérő rémálma

A norovírus nem új jelenség a tengerjáró hajókon, az elmúlt években több alkalommal is tömeges megbetegedéseket okozott, mivel a zárt terek, a közös étkezők és a sűrű emberi kontaktus ideális feltételeket teremtenek a gyors terjedéshez. Legutóbb több mint 100 utas és legénységi tag betegedett meg  az AIDAdiva luxushajóján.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!