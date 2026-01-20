Kitört a pánik Norvégiában – sokkoló háborús levelet kaptak a lakosok

Hírlevél
A romló európai biztonsági helyzet miatt Norvégia új lépéseket tesz a felkészülés érdekében. A hatóságok nyíltan figyelmeztetik a lakosságot arra, mi történhet fegyveres konfliktus esetén.
norvégiábannorvégiahadseregoroszországnato

Norvégia fegyveres erői leveleket küldenek ki az ország lakosainak, amelyekben tájékoztatják őket arról, hogy háború esetén a hadsereg lefoglalhatja ingatlanaikat és eszközeiket. Az Euronews beszámolója szerint a dokumentumokban egyértelműen szerepel: lakóházak, autók, hajók és különböző berendezések is a hadsereg rendelkezésére kerülhetnek szükséghelyzetben.

Norvégia: kitört a pánik, sokkoló háborús levelet kaptak a lakosok
Fotó: Unsplash

A norvég katonai vezetés hangsúlyozta, hogy a lefoglalás célja az, hogy fegyveres konfliktus idején biztosítsák az ország védelméhez szükséges erőforrásokat. A közlés szerint 2026-ban körülbelül 13 500 ilyen értesítést küldenek ki, amelyek nagy része korábbi levelek frissített változata.

A legsúlyosabb biztonsági helyzet a második világháború óta

A hadsereg közleménye szerint a leveleknek békeidőben nincs gyakorlati jelentőségük, kizárólag tájékoztató célt szolgálnak. Az értesítések egy évig érvényesek, és azt jelzik, hogy Norvégia felkészül a legrosszabb forgatókönyvekre is. 

A katonai vezetés úgy fogalmazott: az ország jelenleg „a második világháború óta a legsúlyosabb biztonsági helyzetben van”, ezért nagyszabású katonai és polgári háborús készültség kialakítása zajlik.

A cikk emlékeztet arra is, hogy Norvégia alapító tagja a NATO-nak, és az elmúlt években jelentősen megerősítette védelmét. Az északi ország tengeri határral és egy 198 kilométer hosszú szárazföldi határszakasszal is rendelkezik Oroszországgal a sarkvidéki térségben.

 

