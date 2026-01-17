Hírlevél
Már csak napjai lehetnek hátra a hidegháborús nukleáris bunkernek

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Napokon belül a tengerbe omolhat egy hidegháborús nukleáris bunker Anglia keleti partján. Az 1959-ben épült nukleáris bunker az East Yorkshire-i Tunstall Beach közelében található, és jelenleg veszélyesen közel áll ahhoz, hogy a folyamatos partfal-erózió miatt leszakadjon a szikla pereméről.
Az Independent cikke szerint a nukleáris bunkert eredetileg megfigyelőállásként használták volna egy esetleges nukleáris támadás idején, de az 1990-es években kivonták a használatból. Azóta a természet vette át felette az irányítást, hiszen a térség az Egyesült Királyság egyik leggyorsabban erodálódó partszakasza, ahol évente akár négy métert is visszahúzódhat a partvonal.

A hidegháborús nukleáris bunker az East Yorkshire-i Tunstall Beach közelében található – Fotó: Unsplash
 A hidegháborús nukleáris bunker az East Yorkshire-i Tunstall Beach közelében található
Fotó: Unsplash

Veszélyes a nukleáris bunker területe

Egy helyi amatőr történész szerint az építménynek már csak „néhány napja lehet hátra”, a friss fotókon pedig jól látszik, hogy szinte semmi nem tartja meg a bunkert.

A helyi önkormányzat figyelmeztette a lakosokat és a turistákat, hogy kerüljék el a területet, mivel a omladozó sziklafal komoly életveszélyt jelent.

A szakértők szerint a klímaváltozás – az emelkedő tengerszint, az egyre hevesebb viharok és a melegebb tengervíz – tovább gyorsítja a part pusztulását, így nem kizárt, hogy a hidegháború egyik emléke hamarosan végleg eltűnik a hullámok alatt.

