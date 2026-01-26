Kilakoltatták a nyugdíjast, mert 30 centivel arrébb tette a kerítését

Öt éve húzódó jogi csatározás után hétfőn kilakoltattak egy nyugdíjast Angliában. A 77 éves nő hetekkel korábban elvesztette a szomszédjával folytatott végtelennek tűnő telekvitát, amely egy – állítólag - 30 centiméterrel arrébb helyezett kerítés miatt tört ki. Az idős hölgy nem nyitott ajtót a végrehajtónak, akik később egy lakatos segítségével jutottak be az ingatlanba.

Kilakoltatták a nyugdíjast, mert 30 szentivel arréb helyzte a kerítését (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Kilakoltatták a nyugdíjast az 5 évig húzódó per után

A dorseti kisvárosban, Poole-ban a 77 éves Jenny Field esete szolgáltat témát a napokban, akinek 420 ezer fontot (kb. 185 millió forint) érő házát lefoglalták, és alighanem elárverezik. Az ingatlan azért kerül majd kalapács alá, mert Ms. Fieldnek ebből kell kifizetnie a szomszédjának, Pauline Clarknak a 113 ezer fontos jogi számlát.

Az elmúlt év végén még a nagy angol bulvárlapok is cikkeztek az ügyről, sőt, az efféle témákra kevésbé fogékony The Times is írt róla néhány hónapja.

Tavaly a bíróság Mrs. Clark javára döntött a két házat elválasztó, 2020-ban felhúzott kerítéssel kapcsolatos perben. Ms. Field szerint ugyanis a szomszédja 30 centiméterrel arrébb helyezte a kerítést, éppenséggel az ő területére, és két hónappal később megbízott egy vállalkozóit, hogy bontsa le és helyezze át a – szerinte – az ő birtokára felhúzott „határt”.

A kerítés miatti per többször a bíróság elé került (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Egy 30 centis kerítésből lett évekig húzódó jogi vita

Mrs. Clark bíróság elé idézte szomszédját, és nyert, Ms. Fieldet kötelezték a lebontott kerítés költségeinek megtérítésére, valamint a másik fél jogi költségei kétharmadának (kb. 21 ezer font) a megfizetésére. A vesztes azonban nem nyugodott bele az ítéletbe, az ügy többször a bíróság elé került, ami a jogi számlát gyorsan hat számjegyűre növelte.

December 6-ig kapott határidőt a 113 ezer fontos számla kifizetésére, ellenkező esetben a ház eladásából rendezik a tartozást. A „drákói intézkedést” a végső megoldásnak szánták, de a pervesztes nem fizetett. A határidő után Mrs. Clark ügyvédei sikeresen kérvényezték a kilakoltatási végzést.

Ms. Field a pénz előteremtése helyett levelekkel ostromolta a bíróságot. Feliratot tett az ajtajára, amelyen kijelentette, hogy minden kilakoltatási kísérlet zaklatás és érvénytelen. Aztán szembejött vele a valóság, azaz a végrehajtás.

„Nagyon fel vagyok háborodva. Pokoli megpróbáltatásokat okozott nekem az a seggfej szomszéd”- nyilatkozta a kilakoltatott asszony a Daily Mail-nek.