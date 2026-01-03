Hírlevél
Kiderült, miért támadta meg Trump Venezuelát

lelet

Rendkívüli leletekre bukkantak a bibliai városban

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Rendkívüli felfedezést tettek Epheszoszban, a bibliai városban, ahol Pál apostol egykor prédikált. Az újonnan előkerült ókori leletek között feltártak egy márványkádat és egy szobor töredékét is.
leletepheszoszókori leletrégész

Egyedülálló ókori lelet került elő Epheszoszban, a bibliai városban, ahol Pál apostol egykor prédikált. A régészek találtak egy római kori márványkádat és egy férfi szobrának töredékét – írja a Fox News

Egyedülálló ókori lelet került elő Epheszoszban, a bibliai városban, ahol Pál apostol egykor prédikált. (A kép illusztráció.)
Egyedülálló ókori lelet került elő Epheszoszban, a bibliai városban, ahol Pál apostol egykor prédikált. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A régészek szerint a kádat az első században használták, és valószínűleg egy gazdag római család háztartásához tartozott. A görög márványból készült szobor különlegessége, hogy házi használatra készült, szemben a város híres nagy, nyilvános fürdőkomplexumaival. 

A szobrot a Kr.e. 1. század és a Kr. u. 1 század között készíthették, a töredékeket egy út burkolatkövei között találták meg. 

