Rendkívüli leletekre bukkantak a bibliai városban

Egyedülálló ókori lelet került elő Epheszoszban, a bibliai városban, ahol Pál apostol egykor prédikált. A régészek találtak egy római kori márványkádat és egy férfi szobrának töredékét – írja a Fox News.

Egyedülálló ókori lelet került elő Epheszoszban, a bibliai városban, ahol Pál apostol egykor prédikált. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A régészek szerint a kádat az első században használták, és valószínűleg egy gazdag római család háztartásához tartozott. A görög márványból készült szobor különlegessége, hogy házi használatra készült, szemben a város híres nagy, nyilvános fürdőkomplexumaival.

A szobrot a Kr.e. 1. század és a Kr. u. 1 század között készíthették, a töredékeket egy út burkolatkövei között találták meg.

A napkeleti bölcsek titka végre feltárult

A napkeleti bölcsek története a Biblia egyik legismertebb és legtitokzatosabb meséje. Évszázadokon át kérdés maradt: kik ők, honnan jöttek, és miért vittek aranyat, tömjént és mirhát Jézusnak? Úgy tűnik azonban, egy friss kutatás végre megfejtette a titkot, és a történet talán teljesen más, mint amit eddig hittünk.

Különleges ókori leletekre bukkantak Izraelben

Aranykincs került elő egy egykori keresztény kolostor területén a Júdeai-sivatagban – közölte az izraeli Területek Kormányzati Tevékenységeit Koordináló Hivatala (COGAT). Izraeli régészek két aranypénzt és egy finoman kidolgozott aranygyűrűt találtak a helyszínen.