Ilyet még nem látott: így működik a repülő esernyő – videó

Az esernyő eddig az egyik legegyszerűbb használati tárgynak számított, ám a legújabb fejlesztések ezt gyökeresen megváltoztatták. A repülő, drónnal működő megoldások az okos esernyő kategóriáját teremtik meg, ahol a technológia és az innováció találkozik - tájékoztat az interestingengineering.com.

Így néz ki a jövő esernyője működés közben

Fotó: I Build Stuff / You Tube

Hogyan működik a repülő esernyő?

A repülő esernyő egy drónra épül, amely mélységérzékelő kamerák segítségével érzékeli a felhasználó mozgását. A rendszer valós időben számolja ki az optimális pozíciót, és automatikusan a fej fölött tartja az eszközt, miközben a fedél stabilan védi az esőtől.

Mire képes egy drónnal működő esernyő?

önállóan követi a gazdáját, emberi irányítás nélkül;

alkalmazkodik a mozgás irányához és sebességéhez;

rövid távolságon belül folyamatos védelmet nyújt az eső ellen.

Az ilyen megoldások új szintre emelik az okos esernyő fogalmát, és megmutatják, hogyan válhat egy hétköznapi tárgy futurisztikus eszközzé.

Mennyire biztonságos egy repülő esernyő?

A biztonság kulcskérdés ennél az innovációnál. A fejlesztők kis teljesítményű motorokat, stabilizált propellereket és pontos szenzorokat használnak, hogy csökkentsék a kockázatot. Bár a technológia még fejlesztés alatt áll, a jelenlegi tesztek alapján ellenőrzött környezetben már megbízhatóan működik.

