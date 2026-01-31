Nagyképű olimpiai bajnok rendezett gusztustalan ámokfutást az autópályán

Az eset 2026 elején, Florida államban, a State Road 429-es úton, Winter Garden közelében történt. A rendőrségi jelentés szerint az amerikai sprinter Aston Martinjával több mint 165 km/h sebességgel száguldott egy 105 km/h-s szakaszon, miközben reflektorral villogott az előtte haladókra, több sávon cikázott, és a leállósávot is használta előzésre.

Sha'Carri Richardson olimpikon

Fotó: JEWEL SAMAD / AFP

Könyörgött az olimpikon

A testkamera-felvételeken hallható, ahogy a rendőr közli vele: veszélyes, kirívó gyorshajtás miatt letartóztatják. Richardson azzal védekezett, hogy alacsony volt a guminyomás, valamint a telefonja elcsúszott, ami miatt megváltozott az autó üzemmódja – ez azonban nem hatotta meg az intézkedő rendőrt.

Kérem, uram, könyörgöm! Nem szándékosan tettem!

– mondta sírva az olimpikon, aki láthatóan pánikba esett, amikor világossá vált számára, hogy bilincs kerülhet a kezére.

Újabb botrány a botrányos múlt után

A helyszínen megjelent Richardson párja, Christian Coleman is, akit végül igazoltatás megtagadása miatt szintén őrizetbe vettek. Autójában a rendőrök droghasználatra utaló eszközöket találtak. Egy másik sprinter, Twanisha Terry is feltűnt a helyszínen.

Richardson neve nem először kerül rendőrségi ügybe: korábban kizárták a tokiói olimpiáról marihuánahasználat miatt, 2023-ban pedig egy repülőgépről is leszállították.

Ennek ellenére olimpiai bajnok lett a 2024-es párizsi játékokon, a 4×100 méteres váltó tagjaként.

Az ügy további vizsgálat alatt áll, a testkamerás felvételek azonban már most óriási hullámokat vetnek az amerikai és a nemzetközi sajtóban.

További híreink:

A tavalyi párizsi olimpián 4x100 méteres váltóban arany- és 100 méteren ezüstérmet nyert sprinter, Sha’Carri Richardson neve az utóbbi években nemcsak az elképesztő sportteljesítményei miatt került a reflektorfénybe, hanem a magánéletében történt drámai események miatt is. Nemrégiben a Seattle-i repülőtéren készült biztonsági felvételek rögzítették, amint a texasi atléta heves vitába keveredett párjával, a szintén sportoló Christian Colemannal, ami odáig fajult, hogy megütötte a barátját.