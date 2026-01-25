Öngyilkos merénylő robbantott egy esküvőn, többen meghaltak

Dera Ismail Khan körzetében, Pakisztán északnyugati részén egy öngyilkos merénylő követett el támadást egy esküvőn. A robbanásban hét ember vesztette életét, és több vendég is megsérült. A hatóságok szerint az eset újra rámutat a határ menti régiókat sújtó növekvő fenyegetésre – írja a Reuters.

Öngyilkos merénylő robbantott egy esküvőn Pakisztánban – Fotó: HUSSAIN ALI / ANADOLU

Öngyilkos merénylő robbantott az esküvőn

A támadás során az épület, ahol a békebizottság tagjai tartózkodtak, súlyos károkat szenvedett. A bizottságokat helyi lakosok és idősebbek alkotják, akiket Iszlámábád támogat a határ menti iszlamista csoportok elleni fellépésben. A sérültek közül négyen a kórházban haltak meg.

Egyelőre egyik szervezet sem vállalta a felelősséget, de a Tehreek-e-Taliban Pakistan korábban árulónak nevezte a békebizottság tagjait.

A csoport célja Pakisztán kormányzati rendszerének felváltása saját szigorú iszlám törvényeivel. Iszlámábád az afgán tálibokat vádolja a támadások megszervezésével, amit Kabul tagad, és Pakisztán belső problémájának nevez.

