online csaló

Szexet ígértek, milliárdokat csaltak ki áldozataiktól az online csalók

Szokatlan jelenet zajlott le a minap a szöuli Incshon Nemzetközi Repülőterén. Hosszú sorban, maszkban és papucsban, rendőri kísérettel vezettek át 73 gyanúsítottat a reptéren a buszokig – nem turistákat, hanem hatalmas online csalóhálózat tagjait, akiket Kambodzsából hoztak vissza az országba.
A dél-koreai rendőrség közlése szerint Kambodzsában elkaptak egy nagyon komoly online csalóhálózatot, amelynek koreai szereplőit a napokban szállították vissza az országba. A csoport tagjai – 65 férfi és 8 nő – online romantikus kapcsolatok és hamis befektetési ígéretek révén csaltak ki pénzeket áldozataiktól.

INCHEON, SOUTH KOREA - OCTOBER 18: Sixty-four South Koreans who had been detained by Cambodian immigration authorities arrive at Incheon International Airport on a chartered flight in Incheon, South Korea, on October 18, 2025. Sixty-four South Koreans who were repatriated Saturday from Cambodia will face criminal investigations for online scam operations conducted in the Southeast Asian country, according to Yonhap News, citing police officials. The South Koreans were reportedly arrested by accompanying officers upon boarding a flight to Incheon city and will be taken to police stations for questioning after arrival. Hwawon Ceci Lee / Anadolu (Photo by Hwawon Ceci Lee / Anadolu via AFP), online
Rendőrök kisérik az online-csalókat a szöuli Incshon Nemzetközi Repülőtéren
Fotó: HWAWON CECI LEE / ANADOLU

A hatóságok hét különböző központot azonosítottak Kambodzsában, ahol hamis profilokkal és kriptovaluta-ígéretekkel verték át az embereket. 

A visszaszállítottak között egy olyan házaspár is, amely több mint 100 sértettől mintegy 12 milliárd wont (2,64 milliárd Ft) csalt ki. 

A férfi és a nő még plasztikai műtéteket is vállalt, hogy elkerülje a rendőrségi lebukást – írja a Bild.

Több tucat online-csalót vittek már vissza Dél-Koreába

Egy másik gyanúsított önmagát befektetési szakértőnek kiadva idősebbeket és pályakezdő fiatalokat vezetett meg anyagi befektetésekkel, amiért cserébe több mint 19 milliárd wont (4,18 milliárd Ft) zsebelt be. 

A hatóságok szerint a teljes kár mintegy 49 milliárd won (10,78 milliárd Ft). 

A rendőrségi fellépést megelőzően számos dél-koreai hivatal és bűnügyi egység közösen nyomozott az ügyben, feltárva az online csalóhálózatokat. Az elfogás utáni visszaszállítás nem egyedi eset: tavaly október óta már körülbelül 130 dél-koreait hoztak vissza Kambodzsából és más délkelet-ázsiai országokból hasonló ügyek miatt, és a hatóságok szerint még mintegy 1000 dél-koreai lehet ilyen csalóközpontokban – akár áldozatként, akár elkövetőként.

„Nagy tévedés azt hinni, hogy külföldön elkövetett bűncselekménnyel el lehet kerülni a felelősségre vonást. A csalókat hazahoztuk, és elszámoltatjuk őket” – fogalmazott a rendőrség egyik vezetője a szöuli Incshon Nemzetközi Repülőtéren tartott sajtótájékoztatón.

Az Origo a közelmúltban írt arról, hogy Észak-koreai hackerek tűntek fel Magyarországon. A Sophos szakértői szerint a fenyegetés nemcsak informatikai, hanem HR-biztonsági kérdés is.

 

 

