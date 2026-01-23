Szexet ígértek, milliárdokat csaltak ki áldozataiktól az online csalók

A dél-koreai rendőrség közlése szerint Kambodzsában elkaptak egy nagyon komoly online csalóhálózatot, amelynek koreai szereplőit a napokban szállították vissza az országba. A csoport tagjai – 65 férfi és 8 nő – online romantikus kapcsolatok és hamis befektetési ígéretek révén csaltak ki pénzeket áldozataiktól.

Rendőrök kisérik az online-csalókat a szöuli Incshon Nemzetközi Repülőtéren

Fotó: HWAWON CECI LEE / ANADOLU

A hatóságok hét különböző központot azonosítottak Kambodzsában, ahol hamis profilokkal és kriptovaluta-ígéretekkel verték át az embereket.

A visszaszállítottak között egy olyan házaspár is, amely több mint 100 sértettől mintegy 12 milliárd wont (2,64 milliárd Ft) csalt ki.

A férfi és a nő még plasztikai műtéteket is vállalt, hogy elkerülje a rendőrségi lebukást – írja a Bild.

Több tucat online-csalót vittek már vissza Dél-Koreába

Egy másik gyanúsított önmagát befektetési szakértőnek kiadva idősebbeket és pályakezdő fiatalokat vezetett meg anyagi befektetésekkel, amiért cserébe több mint 19 milliárd wont (4,18 milliárd Ft) zsebelt be.

A hatóságok szerint a teljes kár mintegy 49 milliárd won (10,78 milliárd Ft).

A rendőrségi fellépést megelőzően számos dél-koreai hivatal és bűnügyi egység közösen nyomozott az ügyben, feltárva az online csalóhálózatokat. Az elfogás utáni visszaszállítás nem egyedi eset: tavaly október óta már körülbelül 130 dél-koreait hoztak vissza Kambodzsából és más délkelet-ázsiai országokból hasonló ügyek miatt, és a hatóságok szerint még mintegy 1000 dél-koreai lehet ilyen csalóközpontokban – akár áldozatként, akár elkövetőként.

„Nagy tévedés azt hinni, hogy külföldön elkövetett bűncselekménnyel el lehet kerülni a felelősségre vonást. A csalókat hazahoztuk, és elszámoltatjuk őket” – fogalmazott a rendőrség egyik vezetője a szöuli Incshon Nemzetközi Repülőtéren tartott sajtótájékoztatón.

