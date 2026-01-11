OnlyFansen bukott le a brutálisan dögös rendőrnő

A rendőrnő OnlyFans ügyének főszereplője a 28 éves Dannah Battino, aki a Queensben található 110. körzetben szolgál az NYPD kötelékében. A fiatal amerikai rendőrnő egy felnőtt tartalmakat kínáló oldalon osztott meg rendkívül provokatív és pornográf képeket, amelyek kiszivárgása után az NYPD belső vizsgálatot indított – írja a NewYorkPost.

Belső vizsgálat indult egy újonc ellen, akinek OnlyFans-fiókja felháborodást váltott ki a rendőrségen belül.

Fotó: Twitter

A rendőrségi források szerint a rendőrnő OnlyFans oldalán több tucat meztelen és pornográf felvétel szerepelt, köztük intim jelenetek is. A tartalmak terjedni kezdtek a kollégák között, ami felháborodást váltott ki a testületen belül. Többen úgy vélik, az ilyen jellegű tevékenység összeegyeztethetetlen a rendőri hivatással.

Battino jelenleg próbaidős rendőr, így az NYPD akár indoklás nélkül is megválhat tőle, ha a magatartását szolgálathoz nem méltónak minősítik. A vizsgálat azt is érinti, hogy a rendőrnő bevallotta-e az OnlyFansből származó esetleges jövedelmét, mivel az amerikai szabályok szerint minden külső bevételt kötelező feltüntetni.

A rendőrnő OnlyFans ügy újra felszította a vitát arról, hol húzódik a határ a magánélet és a rendőri hivatás között. Míg a rendőrszakszervezet szerint a rendőrnő nem követett el törvénysértést, sok kolléga úgy gondolja, az ügy súlyosan rombolja az NYPD tekintélyét. A belső vizsgálat eredménye dönthet arról, folytathatja-e pályafutását a rendőrségen.

Ők az OnlyFans leggazdagabb pornómodelljei - meztelen fotók

Évről évre növekszik az OnlyFans-oldal felhasználóinak és alkotóinak száma is, hiszen könnyű pénzkereseti lehetőségnek bizonyult azok számára, akik képesek gátlástalanul mutogatni magukat jó pénzért cserébe. Különböző oldalak folyamatosan mérik, hogy kik azok a pornómodellek, akik a legtöbb pénzt teszik zsebre szexképeiknek köszönhetően.

Sokkoló: közel 50 millió forintot keres pikáns képeivel ez az OnlyFans-modell

Alanna Pow története drámai fordulatot vett. A fiatal légiutas kísérőből hirtelen OnlyFans-modell lett, miután az utasok rendre modellnek nézték. Ma szexi fotóival mesés karriert épít.