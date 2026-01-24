Pláza előtt rángatták ki az autóból — nyoma veszett az OnlyFans modellnek

Az OnlyFans sztár elrablása kedden történt a mexikói Culiacán városában, amikor a 20 éves Nicole Pardo Molina egy bevásárlóközpont közelében tartózkodott. A lilára fóliázott Tesla Cybertruckjáról ismert influenszert több fegyveres férfi állította meg, majd erőszakkal egy másik autóba tuszkolták – írj a FoxNews.
A spanyol sajtó szerint a támadók egy fehér Toyota Corollával közelítették meg Molinát, majd defektszögekkel kényszerítették megállásra az autóját. A fedélzeti kamerákon jól látszik, ahogy a fiatal nő kétségbeesetten próbálja becsapni az ajtót, miközben a férfiak kirángatják a járműből.
A felvételeken hallható a dulakodás, majd az is, ahogy az egyik támadó beülteti őt a hátsó ülésre, és a kocsi nagy sebességgel elhajt.
Kartellkapcsolatok és rivalizálás gyanúja
A helyi lapok szerint Molina olyan termékeket árult, amelyeken a hírhedt kartellvezér, Joaquín "El Chapo" Guzmán képe szerepelt. A nő családja által lakott térség állítólag egy rivális kartell ellenőrzése alatt áll, ami tovább erősíti a gyanút, hogy az ügy mögött kartellkonfliktus állhat.
A hatóságok egyelőre nem erősítették meg a közvetlen bűnözői kapcsolatokat, de nem zárják ki, hogy az OnlyFans sztár elrablása a Sinaloa államban zajló területi harcokhoz köthető.
Nyomozás indult — a nő élete veszélyben lehet
A Sinaloa Állami Főügyészség hivatalosan is eltűntként kezeli Nicole Pardo Molinát. Közleményük szerint „megalapozott a feltételezés, hogy biztonsága veszélyben van, és bűncselekmény áldozata lehet”.
A fiatal nő az Egyesült Államokban született, családja jelenleg Phoenixben él, ő maga pedig rendszeresen ingázott Arizona és Culiacán között. A mexikói sajtó szerint a pandémia után hagyta ott az iskolát, hogy üzleti vállalkozásokba kezdjen Mexikóban.
Egyre több influenszer kerül célkeresztbe
A hivatalos adatok szerint 2025-ben több száz nő tűnt el vagy lett emberrablás áldozata Sinaloában. Egyre több influenszert fenyegetnek vagy gyilkolnak meg amiatt, hogy — akár közvetve — egyes kartellekhez köthető tartalmakat népszerűsítenek.
Nemrég egy TikTok-sztárt is élő adás közben öltek meg, ami rámutat: a közösségi média hírneve Mexikó egyes térségeiben életveszélyessé válhat.
Hatalmas feneke miatt mondott fel a stewardess – beszorult a repülő folyosóján
Alanna Pow története nem egy szokványos repülős kaland – sokkal inkább egy fenékközpontú légikatasztrófa. A 22 éves ausztrál légiutas-kísérő legendásan nagy feneke szó szerint kifogott a repülőgép keskeny folyosóin, italokat borított, karfákat sodort, és utasok tekintetét szegezte magára. Ez a figyelem végül nemcsak a járatokon, hanem a karrierje útvonalán is turbulenciát okozott.
Pornós ikrek: szexi lányok provokálnak az OnlyFansen, ez ön szerint még belefér?
Egyre nagyobb visszhangot váltanak ki az interneten azok a tartalmak, amelyek tudatosan játszanak a tabukkal és a sejtetéssel.A pornós ikrek kategóriája pontosan ilyen: az ausztrál Maddison testvérpár OnlyFans-videói sokaknál kiverik a biztosítékot, miközben mások épp ezért kattintanak rájuk újra és újra.