onlyfans sztár

Pláza előtt rángatták ki az autóból — nyoma veszett az OnlyFans modellnek

14 perce
Fegyveres férfiak raboltak el egy fiatal amerikai influenszert Mexikóban, a történtek percek alatt bejárták a közösségi médiát.Az OnlyFans sztár elrablása ráadásul nem titokban történt — a támadást a nő saját autójának kamerái rögzítették.
onlyfans sztárelrablásautó

Az OnlyFans sztár elrablása kedden történt a mexikói Culiacán városában, amikor a 20 éves Nicole Pardo Molina egy bevásárlóközpont közelében tartózkodott. A lilára fóliázott Tesla Cybertruckjáról ismert influenszert több fegyveres férfi állította meg, majd erőszakkal egy másik autóba tuszkolták – írj a FoxNews.

A kamerák mindent láttak, mégsem tudták megállítani az OnlyFans sztár elrablását.
A kamerák mindent láttak, mégsem tudták megállítani az OnlyFans sztár elrablását. Fotó: JOAN CROS / NurPhoto

A spanyol sajtó szerint a támadók egy fehér Toyota Corollával közelítették meg Molinát, majd defektszögekkel kényszerítették megállásra az autóját. A fedélzeti kamerákon jól látszik, ahogy a fiatal nő kétségbeesetten próbálja becsapni az ajtót, miközben a férfiak kirángatják a járműből.

A felvételeken hallható a dulakodás, majd az is, ahogy az egyik támadó beülteti őt a hátsó ülésre, és a kocsi nagy sebességgel elhajt.

Kartellkapcsolatok és rivalizálás gyanúja

A helyi lapok szerint Molina olyan termékeket árult, amelyeken a hírhedt kartellvezér, Joaquín "El Chapo" Guzmán képe szerepelt. A nő családja által lakott térség állítólag egy rivális kartell ellenőrzése alatt áll, ami tovább erősíti a gyanút, hogy az ügy mögött kartellkonfliktus állhat.

A hatóságok egyelőre nem erősítették meg a közvetlen bűnözői kapcsolatokat, de nem zárják ki, hogy az OnlyFans sztár elrablása a Sinaloa államban zajló területi harcokhoz köthető.

Nyomozás indult — a nő élete veszélyben lehet

A Sinaloa Állami Főügyészség hivatalosan is eltűntként kezeli Nicole Pardo Molinát. Közleményük szerint „megalapozott a feltételezés, hogy biztonsága veszélyben van, és bűncselekmény áldozata lehet”.

A fiatal nő az Egyesült Államokban született, családja jelenleg Phoenixben él, ő maga pedig rendszeresen ingázott Arizona és Culiacán között. A mexikói sajtó szerint a pandémia után hagyta ott az iskolát, hogy üzleti vállalkozásokba kezdjen Mexikóban. 

Egyre több influenszer kerül célkeresztbe

A hivatalos adatok szerint 2025-ben több száz nő tűnt el vagy lett emberrablás áldozata Sinaloában. Egyre több influenszert fenyegetnek vagy gyilkolnak meg amiatt, hogy — akár közvetve — egyes kartellekhez köthető tartalmakat népszerűsítenek.

Nemrég egy TikTok-sztárt is élő adás közben öltek meg, ami rámutat: a közösségi média hírneve Mexikó egyes térségeiben életveszélyessé válhat.

