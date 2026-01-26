Ónos eső tarolta le a reggeli csúcsot – óriási a káosz Németországban

Az ónos eső különösen Szászországban, Brandenburgban és Mecklenburg–Előpomerániában okozott gondot: az északkeleti régiók útjain sorra történtek a koccanásos balesetek, a jeges burkolat pedig életveszélyessé tette a közlekedést. Több térségben riasztást adtak ki a jégpáncél kialakulásának veszélye miatt, miközben Bajorország északi részein a havazás miatt lépett életbe figyelmeztetés.

Ónos eső és havazás bénította meg Németország reggeli csúcsforgalmát, több helyen teljesen ellehetetlenült a közlekedés Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / DPA

Ónos eső okozta káosz: járattörlések és teljes zavar Berlinben

A Deutsche Bahn tájékoztatása szerint az ónos eső és a havazás következtében jelentős késésekre és járattörlésekre kell számítani a távolsági vonatközlekedésben. A problémák egész Dél-Németországot érintik, valamint a Berlin, Hamburg és Hannover irányába közlekedő járatokat is.

Berlinben a jeges felsővezetékek miatt le kellett állítani a villamosforgalmat, ami tovább fokozta a fővárosi közlekedési káoszt. A tömegközlekedés más formái is akadoztak az ónos eső miatt.

Hófront és balesetek

A hófront már vasárnap este elérte Délnyugat-Németországot, ahol egyes térségekben akár 25 centiméter friss hó hullott. Nürnberg közelében egy autó az ónos eső miatt megcsúszott a jeges úton, majd egy templom előkertjében, a lépcsőnek ütközve állt meg. A 34 éves sofőrt könnyű sérülésekkel szállították kórházba.

A meteorológiai szolgálat szerint a nap folyamán további havazás várható Németország számos részén, ezt követően pedig a tartós fagypont alatti hőmérséklet okozhat újabb nehézségeket.

