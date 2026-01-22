A francia haditengerészet csütörtökön megállított egy orosz olajszállító tankerhajót a Földközi-tengeren. A hatóságok szerint a hajó az orosz árnyékflotta részeként működött.

A képen a Boracay nevű tanker hajó, a francia partoknál, 2025 októberében (A gyanú szerint az orosz árnyékflotta része)

Fotó: DAMIEN MEYER / AFP

Lebukott az orosz árnyékflotta

A tengeri hatóságok közlése alapján a „Grinch” nevű tankerhajó hamis zászló alatt közlekedett, ezért került célkeresztbe. Az orosz árnyékflotta ilyen módszerekkel juttat el illegális olajszállítmányokat nemzetközi vizeken keresztül. A műveletben a brit hírszerzés is részt vett.

Politikai üzenet a Kreml felé

Emmanuel Macron hangsúlyozta, hogy Franciaország elkötelezett a nemzetközi jog betartatása mellett. Közlése szerint az orosz árnyékflotta tevékenységei a Kreml pénzügyi érdekeit szolgálják, miközben megkerülik a szankciókat – számolt be a Bild.

Rossz döntések sorozata miatt emelkednek az egekbe az üzemanyagárak az Európai Unióban. Az Európai Bizottság megállítaná az árnyékflottákat, ám úgy tűnik, az orosz energiahordozókra kivetett újabb korlátozás levét az európai gazdaság és autósok isszák meg ismét, hiszen már az újabb szankciós tervek hírére is megemelkedtek az üzemanyagárak több tagországban.

Brüsszel szankciói több kárt okoztak Európának, mint Oroszországnak

Nem csupán gazdaságilag káros Brüsszel ideológia-vezérelt Oroszország-ellenes politikája. Az átgondolatlan, az iparági valóságot figyelmen kívül hagyó szankciók elképzelhetetlen mértékű környezeti kockázatot hordoznak.