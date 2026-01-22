Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij példátlan, felháborító támadást indított Magyarország ellen

Válasz

Akkora pofont adott Orbán Viktor Zelenszkijnek, hogy a fal adja a másikat

haditengerészet

Putyin dühöng: Franciaország átlépte a vörös vonalat

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb lépés az illegális tengeri műveletek ellen. Az orosz árnyékflotta egyik tankerhajóját állította meg a francia haditengerészet a Földközi-tengeren. Az akció nemzetközi együttműködésben zajlott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
haditengerészetkremlputiynorosz árnyékflottaorosz

A francia haditengerészet csütörtökön megállított egy orosz olajszállító tankerhajót a Földközi-tengeren. A hatóságok szerint a hajó az orosz árnyékflotta részeként működött.

orosz árnyékflotta , This aerial picture taken on October 1, 2025 off the coast of the western France port of Saint-Nazaire shows the tanker Boracay from Russia's so-called "shadow fleet" suspected of being involved in drone flights over Denmark which sailed off the Danish coast between September 22 and 25. Named the Pushpa or Boracay, the Benin-flagged vessel, which is blacklisted by the European Union for being part of Russia's sanction-busting "shadow fleet", has been immobilised for several days off the French coast. (Photo by Damien MEYER / AFP)
A képen a Boracay nevű tanker hajó, a francia partoknál, 2025 októberében (A gyanú szerint az orosz árnyékflotta része)
Fotó: DAMIEN MEYER / AFP

Lebukott az orosz árnyékflotta

A tengeri hatóságok közlése alapján a „Grinch” nevű tankerhajó hamis zászló alatt közlekedett, ezért került célkeresztbe. Az orosz árnyékflotta ilyen módszerekkel juttat el illegális olajszállítmányokat nemzetközi vizeken keresztül. A műveletben a brit hírszerzés is részt vett.

Politikai üzenet a Kreml felé

Emmanuel Macron hangsúlyozta, hogy Franciaország elkötelezett a nemzetközi jog betartatása mellett. Közlése szerint az orosz árnyékflotta tevékenységei a Kreml pénzügyi érdekeit szolgálják, miközben megkerülik a szankciókat – számolt be a Bild.

Rossz döntések sorozata miatt emelkednek az egekbe az üzemanyagárak az Európai Unióban. Az Európai Bizottság megállítaná az árnyékflottákat, ám úgy tűnik, az orosz energiahordozókra kivetett újabb korlátozás levét az európai gazdaság és autósok isszák meg ismét, hiszen már az újabb szankciós tervek hírére is megemelkedtek az üzemanyagárak több tagországban.

Brüsszel szankciói több kárt okoztak Európának, mint Oroszországnak

Nem csupán gazdaságilag káros Brüsszel ideológia-vezérelt Oroszország-ellenes politikája. Az átgondolatlan, az iparági valóságot figyelmen kívül hagyó szankciók elképzelhetetlen mértékű környezeti kockázatot hordoznak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!