Kiderült, hogy az Északi Katonai Körzet parancsnokát, Akhmedov tábornokot, leváltották posztjáról. A hírt Vladimir Rogov, az Oroszországi Közéleti Kamara (OP) tagja tette közzé a Telegram-csatornáján, kiemelve, hogy a tábornok, aki korábban a speciális katonai műveleti zóna (SVO) parancsnoka volt, és az orosz haditengerészet parti és szárazföldi műveleteiért felelős helyettes parancsnoki pozíciót is betöltötte, már nem tölti be beosztását – számolt be róla a Lenta.

Orosz hadsereg: Akhmedov tábornokot leváltották az Északi Katonai Körzet éléről

Rogov nem közölte a leváltás konkrét okát, de a katonai újságíró Yuri Kotenok megerősítette a bejelentést, megjegyezve, hogy ez a tábornok második leváltása az elmúlt két évben. A hírt további források is alátámasztották:

a katonai blogger Vladimir Romanov is megerősítette Akhmedov távozását.

Közben más katonai szakértők és bloggerek is reagáltak a hírre. Roman Saponkov, Vladislav Shurygin és Yuriy Podolyaka Telegram-csatornájukon arról számoltak be, hogy a decemberi műveletek egyik eseménye a Dobropillya falunál a Donyecki Népköztársaságban akár az oka is lehetett a tábornok leváltásának. Bár a pontos indok hivatalosan nem ismert, a katonai szakértők szerint a hadműveleti kudarcok vagy a stratégiai hibák hozzájárulhattak a döntéshez.

Az eset rámutat, hogy az Orosz hadsereg vezetésében az utóbbi években folyamatosak a változások, és a magas rangú tisztek leváltása a katonai műveletek eredményeihez szorosan kapcsolódhat. Akhmedov tábornok leváltása is azt jelzi, hogy a parancsnoki pozíciók stabilitása ma már nem garantált, és a hadműveletek sikere kulcsfontosságú a vezetői pozíciók megőrzésében.