Kiderült Brüsszel legsötétebb titka - ezt mindenkinek látnia kell

Bár az Európai Unió már döntött az orosz energiahordozók fokozatos kitiltásáról, a valóság egyelőre egészen mást mutat. Egy friss jelentés szerint 2025-ben az orosz LNG továbbra is hatalmas mennyiségben érkezett Európába, milliárdos bevételeket biztosítva Moszkvának.
brüsszelfranciaországmoszkva

Az orosz LNG exportjának zászlóshajója, a Jamal LNG terminál 2025-ben összesen 7,2 milliárd euró értékben szállított cseppfolyósított földgázt európai piacokra – derül ki a német Urgewald környezetvédő szervezet január 8-án közzétett jelentéséből. Ez dollárban számolva mintegy 8,4 milliárdos forgalmat jelent, miközben az Európai Unió már 2028-tól teljes tilalmat vezetne be az orosz gázimporttal szemben - írja a Kyiv Independent.

Orosz LNG: milliárdokat fizet Európa Moszkvának a tilalom előtt
Orosz LNG: milliárdokat fizet Európa Moszkvának a tilalom előtt
Fotó: Vytautas Kielaitis / Shutterstock

A jelentés szerint Európa továbbra is a legnagyobb felvevőpiaca az orosz energiahordozóknak: a Jamal LNG önmagában az uniós LNG-import közel 15 százalékát adta. A terminálról elszállított 19,7 millió tonna LNG több mint háromnegyede európai kikötőkben kötött ki, vagyis az orosz gáz még mindig kulcsszerepet játszik az unió energiaellátásában.

Franciaország az élen, nő a politikai nyomás

2025-ben Franciaország volt a legnagyobb importőr: a Jamal LNG-ből származó szállítmányok közel 42 százaléka, mintegy 6,3 millió tonna érkezett francia kikötőkbe, míg Belgium Zeebrugge terminálja 4,2 millió tonnát fogadott. A watchdog szervezetek szerint ugyanakkor az uniós országok erős alkupozícióban vannak, mivel Oroszország az úgynevezett Arc7 jégtörő LNG-tankhajókra van utalva, amelyek nélkül a téli hónapokban a szállítás gyakorlatilag leállna.

Mindeközben az Egyesült Államok részéről egyre nagyobb a nyomás: Donald Trump elnök nyíltan sürgeti Európát, hogy gyorsítsa fel az orosz energiaembargót. Bár korábban vonakodott újabb lépésektől, 2025 októberében már szankciókat vezetett be a Rosznyefty és a Lukoil ellen, majd január elején Lindsey Graham szenátor bejelentette, hogy zöld utat kapott egy kétpárti szankciós törvénytervezet. Az új intézkedések célja, hogy más országokat is elrettentsenek az orosz energia vásárlásától, tovább szűkítve Moszkva mozgásterét a háború finanszírozásában.

 

