Rejtélyes eset: kiesett az ablakon és meghalt az orosz újságíró

Egy 38 éves orosz újságíró holttestét találták meg 2026. január 6-án reggel a franciaországi Meudonban, a Hauts-de-Seine megyében. Az első információk szerint a férfi a Rue de la Roseraie-n található lakásának hetedik emeleti ablakából zuhant ki – írja a Liberation című francia hírportál.

A helyszínre a tűzoltók reggel 8 óra 45 perc körül érkeztek ki, de az orosz férfi életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség tájékoztatása szerint az áldozat kiesett az ablakon, a körülményeket jelenleg is vizsgálják.

A lakásban a hatóságok egy széket találtak az ablak pereme mellett, továbbá orosz nyelven írt leveleket és kidobott gyógyszereket is felfedeztek. A nyomozás jelen lángban még nem zárta ki egyik lehetséges forgatókönyvet sem.

Menekültként élt Franciaországban

A hatóságok közlése szerint az orosz állampolgár menekültként élt Franciaországban. Az ügyhöz közel álló források szerint a férfit korábban fenyegetések is érhették, ami tovább bonyolítja az eset megítélését.

A tragédia idején a lakásban tartózkodott az áldozat orosz állampolgárságú lakótársa is. A férfi sokkos állapotba került, ezért rendőri kísérettel kórházba szállították.

Vizsgálat indult az újságíró halálának ügyében

A nanterre-i ügyészség hivatalos vizsgálatot indított. A hatóságok egyelőre nem zárják ki az öngyilkosság lehetőségét, de a pontos körülményeket a folyamatban lévő nyomozás hivatott tisztázni.

A rendőrség hangsúlyozta: az eset minden részletét alaposan megvizsgálják, különös tekintettel arra, hogy kiesett az ablakon egy orosz újságíró, aki korábban fenyegetésekről is beszámolhatott.

