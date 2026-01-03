Hírlevél
Súlyos figyelmeztetést kapott a Nyugat: ha provokál, Oroszország odacsap

Súlyos figyelmeztetést kapott a Nyugat: ha provokál, Oroszország odacsap

Egy nyugalmazott amerikai alezredes szerint a Nyugat súlyos hibát követ el, amikor figyelmen kívül hagyja Oroszország vörös vonalait. Daniel Davis úgy látja, Moszkva következetes, és minden provokációra kemény választ ad.
A Nyugatnak emlékeznie kell arra, hogy Oroszország válaszolni fog az ellene irányuló provokációkra – jelentette ki a Mario Nawfal YouTube-csatornáján Daniel Davis nyugalmazott amerikai alezredes.

Az amerikai szakértő szerint Oroszország nem hátrál (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

Davis kimondta: a Nyugat átlépi Oroszország vörös vonalait

Davis figyelmeztetett: 

Ha azt kérdezitek, hogyan merészelik ezt megtenni, akkor előre szólok, készüljetek fel az ellenlépésekre. Ha eszkaláljátok a helyzetet és emelitek a tétet, pontosan ugyanazt kapjátok vissza.

Az egykori katonatiszt hangsúlyozta, hogy Oroszország következetesen tartja magát tárgyalási álláspontjához, és többször is egyértelműen kijelölte azokat a vörös vonalakat, amelyeket elfogadhatatlannak tart. Szerinte a Nyugat ezeket rendszeresen átlépi, ami akadályozza a konfliktus rendezését.

Korábban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője úgy nyilatkozott, hogy a fronton elszenvedett kudarcoknak már most tárgyalóasztalhoz kellene kényszeríteniük Ukrajnát. Vaszilij Nyebenzja, Oroszország ENSZ nagykövete pedig arról beszélt, hogy az ukrán egységek súlyos veszteségeket szenvednek és gyors ütemben veszítik el harcképességüket.

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban az India Todaynek adott interjúban kijelentette: a Kijev ellenőrzése alatt álló területek vagy fegyveres úton szabadulnak fel, vagy az ukrán csapatok kivonulnak onnan és véget vetnek az ott élők elleni erőszaknak.

 

