orrspray

Maradandó károsodást is okozhat az orrspray, szinte mindenki rosszul használja

32 perce
Olvasási idő: 4 perc
A megfázás és az orrdugulás idején sokan gyors megoldást keresnek a légzés megkönnyítésére. Az orrspray azonban súlyos függőséget és akár maradandó egészségkárosodást is okozhat, ha nem megfelelően használjuk.
A megfázás és az influenza idején sokan nyúlnak az orrspray után, hogy gyorsan megszűnjön az orrdugulás. Kevesen tudják azonban, hogy ezeknek a készítményeknek a hosszú távú használata komoly, akár maradandó egészségkárosodást is okozhat – figyelmeztet a DailyMail. 

Orrspray-függőség: miért veszélyes a túlzott használat?
Orrspray-függőség: miért veszélyes a túlzott használat?  

Egy brit felmérés szerint az emberek közel 60 százaléka nincs tisztában azzal, hogy az orrsprayket legfeljebb 7 napig szabad használni. 

A hagyományos orrspray hatóanyagai összehúzzák az orrban lévő ereket, így gyorsan csökken a duzzanat. Ha azonban valaki túl sokáig használja, az erek még jobban megduzzadnak, amikor a hatás elmúlik. Ez egy ördögi kört indít el: a beteg újra és újra az orrsprayhez nyúl, mert anélkül már úgy érzi, nem kap rendesen levegőt. 

Nem minden orrspray veszélyes 

Fontos tudni, hogy csak az oximetazolin és xilometazolin hatóanyagú orrsprayk okozhatnak hosszú távon állapotromlást. A sós vizes vagy szteroidtartalmú készítmények biztonságosabbak hosszabb távon is. 

