Tragédia a kórházban: egy rossz kattintás miatt halt meg a háromhetes, koraszülött csecsemő

A kicsi Sidra Aliabase 13 héttel korábban született a kelleténél, és az orvosok eleve 50 százalék esélyt adtak arra, hogy szívproblémái lesznek. Ennek ellenére a kislány nem a betegsége, hanem egy orvosi mulasztás miatt vesztette életét – állapította meg a halottkémi vizsgálat. Az esetről a Daily Mail számolt be.

Óriási orvosi mulasztás történt a londoni kórházban, a szakorvos rossz gyógyszer válaszott ki, ráadásul nem is megfelelő dózisban egy csecsemőnek, ami a baba halálához vezetett – Fotó: pexels.com

Orvosi mulasztás vezetett a halálhoz

A bíróság szerint a halált „baleset, amelyet elhanyagolás súlyosbított” okozta. A hibás gyógyszerelés közvetlenül kalciumhiányt és szívritmuszavart idézett elő, amely végül a baba halálához vezetett.

A legalapvetőbb ellátási hibák sorozata vezetett a tragédiához. A rossz gyógyszer felírása, az adagolás, majd annak felismerésének elmulasztása végzetes következményekkel járt

– állapította meg Fiona Wilcox halottkém.

Egy kattintás, ami végzetes lett

Az orvos nátrium-klorid helyett nátrium-foszfátot választott ki a rendszerben, mivel a két gyógyszer neve hasonló volt, és a számítógépes rendszer legördülő menüjében rossz sort kattintott. A hibás gyógyszert ötszörös adagban adták be, ami súlyos kalciumhiányt (hipokalcémiát) és szívlelassulást okozott a babánál.

Megdöbbentő módon:

a véreredményeket nem ellenőrizték időben,

az eltéréseket nem vették észre több mint 16 órán keresztül,

a hibát nem jelezték a kezelőorvosnak,

és több műszak is elsiklott felette.

Három nap alatt romlott le a baba állapota

Sidra 2024. május 8-án kapta meg a rossz gyógyszert, és május 10-én meghalt a londoni Chelsea and Westminster Kórházban. Az orvosok csak a negyedik adag után vették észre, hogy valami nincs rendben – de akkor sem értesítették a szakorvost.

A halottkém külön figyelmeztetést adott ki, miszerint a legördülő menüs gyógyszerfelírás veszélyes, a hasonló nevű gyógyszerek könnyen összekeverhetők, és a kórházak közti kommunikáció nem elég biztonságos.

Reagáltak a kórházak

A Great Ormond Street Hospital közleményben reagált:

Őszinte részvétünket fejezzük ki Sidra családjának. Át fogjuk vizsgálni az esetet, hogy tanuljunk belőle, és javítsuk a folyamatokat.

A Chelsea and Westminster Hospital is kommentálta a tragédiát:

Elsődleges célunk a legmagasabb szintű betegellátás biztosítása. Megtesszük a szükséges lépéseket a hasonló tragédiák megelőzésére.

Orvosi mulasztás miatt halt meg egy hároméves kislány

Egy hároméves kislánynak leállt a szíve és meghalt, miután túl későn kapta meg a megfelelő egészségügyi kezelést. Ismét orvosi mulasztás okozott tragikus veszteséget, írtuk korábban az Origón.