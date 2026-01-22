Oscar-jelölések 2026: történelmi rekord született egy kategóriában

A jelöléseket Los Angelesben, a filmes akadémia központjában olvasták fel, ünnepélyes keretek között. Az Oscar kapcsán a legnagyobb meglepetést az okozta, hogy Ryan Coogler bluesos hangulatú vámpír eposza, a Bűnösök című film minden eddiginél több, összesen 16 jelölést gyűjtött be – számolt be róla a Page Six.

A 98. Oscar-díjátadó gálát március 15-én rendezik.

Fotó: Unplash

Oscar 2026 – rekordok, visszatérők és meglepetések

Paul Thomas Anderson Egyik csata a másik után című filmje 13 jelöléssel a második helyen végzett. A 98. Oscar-díj jelöltjeit csütörtökön élő közvetítésben hozták nyilvánosságra. Danielle Brooks és Lewis Pullman színészek az amerikai filmakadémia Los Angeles-i Samuel Goldwyn Színházából jelentették be a 24 kategória jelöltjeit, köztük az új casting díjra jelölteket is helyi idő szerint kora reggel.

Több visszatérő okzott meglepetést. Timothée Chalamet harminc évesen már a harmadik színészi jelölését kapta meg, ezzel felzárkózva a filmtörténeti nagy nevek mellé. Jessie Buckley ezzel szemben pályafutása első Oscar-jelölésének örülhet a „Hamnet” című filmért. A díjátadó házigazdája idén ismét Conan O’Brien lesz, aki másodszor vezeti az estét. A műsorvezető tavaly komolyabb színészi szerepben is feltűnt, ami szintén figyelmet keltett a szakmában.

A 98. Oscar-díjátadó gálát március 15-én, vasárnap rendezik meg a Los Angeles-i Dolby Színházban.

A jelölések alapján jól látszik, hogy a nagyszabású közönségfilmek és a művészibb alkotások egyaránt erősen képviseltetik magukat. A rendezői mezőny különösen sűrű, több markáns alkotói világ csap össze.

Kiemelt kategóriák, jelöltek és jelölések:

Legjobb film: Egyik csata a másik után; Marty Supreme; Érzelmi érték; Bugónia; F1; Frankenstein; Hamnet; A titkosügynök; Vonat álmok; Bűnösök

Legjobb férfi színész: Timothée Chalamet; Leonardo DiCaprio; Michael B. Jordan; Ethan Hawke; Wagner Moura

Legjobb színésznő: Jessie Buckley, „Hamnet”; Rose Byrne: „Ha lennének lábaim, beléd rúgnék”; Kate Hudson, „Kék dal”; Renate Reinsve, „Szentimentális érték”; Emma Stone, „Bugonia”

Legjobb rendező: Chloe Zhao; Josh Safdie; Paul Thomas Anderson; Ryan Coogler; Joachim Trier