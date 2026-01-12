Nem hiszi el, mit élt túl ez az ősember 6000 éve

Régészek nemrég egy különleges ősember csontvázát tárták fel Kelet-Bulgáriában: a férfi 6000 évvel ezelőtt túlélt egy oroszlántámadást. A lelet ritkasága nemcsak az őskori ember és ragadozók kapcsolatára világít rá, hanem arra is, milyen gondoskodó közösségek élhettek már a rézkor idején – írja a Fox News.

Az ősember csontváza ritka leletnek számít (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Hogyan maradt életben az ősember az oroszlántámadás után?

A késő rézkorból származó temetőben talált csontváz 18 és 30 év közötti férfié volt, több mint 170 centiméter magas. A csontokon súlyos koponya- és végtagsérüléseket azonosítottak, köztük lyukasztott sebeket, amelyek egy nagy ragadozó támadására utalnak. A legérdekesebb, hogy a sérülések nyomai gyógyultak, vagyis az ősember hónapokig élhetett a támadás után. Ez a lelet ritka bepillantást enged az őskori túlélésbe és a közösségi gondoskodásba.

Mit árul el a régészet az őskori gondoskodásról?

A Bulgáriai Tudományos Akadémia paleontológusa, Nadezhda Karastoyanova szerint az ilyen csontvázbeli bizonyítékok rendkívül ritkák. A férfi sérülései valószínűleg neurológiai következményekkel is jártak, például epilepsziás rohamokkal, így a túlélés csak a közösség támogatásával volt lehetséges. Érdekesség, hogy a férfi sírja a temető legszegényebbjei közé tartozott. Ez jól mutatja, hogy a rézkor társadalmaiban a gondoskodás nem függött a gazdagságtól.

Hol éltek az oroszlánok a rézkor Bulgáriájában?

Karastoyanova szerint az oroszlánok a kelet-bulgáriai Fekete-tenger partvidékén éltek, például Durankulak és Sozopol környékén. Több mint 15 oroszlánmaradványt azonosítottak különböző őskori lelőhelyeken, némelyiket vágásnyomokkal, ami a vadászat és feldarabolás jele. A most feltárt ősember sírja is ezekhez a területekhez tartozik.

Halál a nyilakon: félelmetes titok derült ki az őskori vadászokról

Félelmetes titokra derült fény Afrika mélyéről: az ember már 60 ezer évvel ezelőtt is mérgezett fegyvereket használt. A vadászok nem az erejükre, hanem egy halálos növény vegyi hatására bízták a zsákmány elejtését.

Rejtélyes ősi lelet került elő: kivitték a fáraó holttestét a saját sírjából?

A régészek egy üres királyi sír mélyén bukkantak rá a 225 figurából álló kincsre. Az ősi lelet olyan rendhagyó, hogy teljesen új fejezetet nyit az egyiptomi felfedezések történetében.