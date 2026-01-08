Hírlevél
vírus

Rettenetes felismerés: emberi csontvázakban találták meg az ősi vírust, ami ma is bennünk él

A tudósok meglepő felfedezést tettek az emberi múlt mélyén. Egy ősi vírus nemcsak megfertőzött bennünket, hanem szó szerint beépült a genetikai állományunkba. A kutatás új fényt vet az ember és a vírusok kapcsolatára.
víruskutatásherpeszvírusherpesz

Egy ősi vírus nyomai évezredek óta együtt élnek az emberrel. A legújabb kutatás szerint emberi maradványok DNS-ében egy herpeszvírus több ezer éves nyomait azonosították, ami közvetlen bizonyíték az ember és a vírus hosszú távú együttélésére – olvasható a ScienceDaily oldalán megjelent cikkben.

ősi vírus
Ősi vírusok írják a génjeinket – kiderült, évezredek óta hordozzuk őket a testünkben (illusztráció) Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

Ősi vírus nyomai csontvázak DNS-ében

A nemzetközi kutatócsoportot a Bécsi Egyetem és a Tartui Egyetem vezette. A vizsgálat során közel négyezer európai emberi maradvány DNS-ét elemezték, vaskori és középkori leletekre fókuszálva.

A kutatók tizenegy ősi humán herpeszvírus 6 (HHV-6) genomot tudtak rekonstruálni. Ez az első alkalom, hogy ilyen pontosan, időben datálható módon sikerült egy ősi vírus genetikai jelenlétét kimutatni emberi mintákban.

Hepatitis viruses, illustration. These viruses, including types A, B, and C, primarily infect the liver. (Photo by RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU / Science Photo Library via AFP)
tizenegy ősi humán herpeszvírus 6 (HHV-6) genomot tudtak rekonstruálni (illusztráció) Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Öröklődő fertőzés

A vizsgálat szerint a HHV-6 legalább 2500 éve okoz fertőzést az embernél. Egyes esetekben azonban a vírus genetikai anyaga beépült az emberi kromoszómákba, így nem aktív fertőzésként, hanem öröklődő genetikai elemként maradt fenn.

Ez azt jelenti, hogy a vírus „némán” adódhatott tovább szülőről gyermekre, mintha mindig is az emberi DNS része lett volna. A mai emberek körülbelül egy százaléka hordoz ilyen beépült vírusváltozatot.

A DNS egyik része, az ún. transzkripciós starthely különösen sérülékeny, itt gyakrabban jelenthetnek meg káros mutációk.
A DNS egyik része, az ún. transzkripciós starthely különösen sérülékeny, itt gyakrabban jelenthetnek meg káros mutációk.
Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Két herpeszvírus, eltérő út

A kutatás azt is kimutatta, hogy a herpeszvírus két változata eltérően viselkedett az idők során. Az egyik törzs idővel feltehetően elvesztette azt a képességét, hogy beépüljön az emberi DNS-be, míg a másik továbbra is képes volt erre.

Ez a különbség segíthet megérteni, hogyan változnak a vírusok hosszú időskálán, és miként alkalmazkodnak az emberi szervezethez.

A felfedezés új megvilágításba helyezi a fertőző betegségek történetét. Olyan kórokozók, amelyeket ma átmeneti gyermekkori herpeszfertőzésként ismerünk, a múltban akár az emberi genom részévé is válhattak.

Az ősi vírus jelenléte azt bizonyítja, hogy az ember és a vírusok kapcsolata nem pusztán harc, hanem hosszú távú együttfejlődés is lehetett.

vírus, mpox, majomhimlő
Olyan kórokozók, amelyeket ma átmeneti gyermekkori herpeszfertőzésként ismerünk, a múltban akár az emberi genom részévé is válhattak
Fotó: Unsplash

