Rettenetes felismerés: emberi csontvázakban találták meg az ősi vírust, ami ma is bennünk él

Egy ősi vírus nyomai évezredek óta együtt élnek az emberrel. A legújabb kutatás szerint emberi maradványok DNS-ében egy herpeszvírus több ezer éves nyomait azonosították, ami közvetlen bizonyíték az ember és a vírus hosszú távú együttélésére – olvasható a ScienceDaily oldalán megjelent cikkben.

Ősi vírus nyomai csontvázak DNS-ében

A nemzetközi kutatócsoportot a Bécsi Egyetem és a Tartui Egyetem vezette. A vizsgálat során közel négyezer európai emberi maradvány DNS-ét elemezték, vaskori és középkori leletekre fókuszálva.

A kutatók tizenegy ősi humán herpeszvírus 6 (HHV-6) genomot tudtak rekonstruálni. Ez az első alkalom, hogy ilyen pontosan, időben datálható módon sikerült egy ősi vírus genetikai jelenlétét kimutatni emberi mintákban.

Öröklődő fertőzés

A vizsgálat szerint a HHV-6 legalább 2500 éve okoz fertőzést az embernél. Egyes esetekben azonban a vírus genetikai anyaga beépült az emberi kromoszómákba, így nem aktív fertőzésként, hanem öröklődő genetikai elemként maradt fenn.

Ez azt jelenti, hogy a vírus „némán” adódhatott tovább szülőről gyermekre, mintha mindig is az emberi DNS része lett volna. A mai emberek körülbelül egy százaléka hordoz ilyen beépült vírusváltozatot.

A DNS egyik része, az ún. transzkripciós starthely különösen sérülékeny, itt gyakrabban jelenthetnek meg káros mutációk.

Két herpeszvírus, eltérő út

A kutatás azt is kimutatta, hogy a herpeszvírus két változata eltérően viselkedett az idők során. Az egyik törzs idővel feltehetően elvesztette azt a képességét, hogy beépüljön az emberi DNS-be, míg a másik továbbra is képes volt erre.

Ez a különbség segíthet megérteni, hogyan változnak a vírusok hosszú időskálán, és miként alkalmazkodnak az emberi szervezethez.

A felfedezés új megvilágításba helyezi a fertőző betegségek történetét. Olyan kórokozók, amelyeket ma átmeneti gyermekkori herpeszfertőzésként ismerünk, a múltban akár az emberi genom részévé is válhattak.

Az ősi vírus jelenléte azt bizonyítja, hogy az ember és a vírusok kapcsolata nem pusztán harc, hanem hosszú távú együttfejlődés is lehetett.

Olyan kórokozók, amelyeket ma átmeneti gyermekkori herpeszfertőzésként ismerünk, a múltban akár az emberi genom részévé is válhattak

