pablo escobar

Milliókért kelt el Pablo Escobar hírhedt villája Kolumbiában

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Kolumbia legismertebb bűnözőjének, a Medellín kartell vezérének a La Manuela nevű villája új tulajdonosra talált. A különleges történelmi és egyben ellentmondásos ingatlant, Pablo Escobar egykori birtoka, amely évtizedekig romokban állt és illegális túrák célpontja volt, külön közbeszerzési eljárásban 7,1 milliárd kolumbiai pesoért (1,9 millió dollárért) árverezték el, és vette meg egy titokzatos vevő.
A Guatapé víztározó partján, Antioquiában fekvő La Manuela a hírhedt kolumbiai drogbáró, Pablo Escobar egykori luxusbirtoka volt.

GUATAPE, COLOMBIA - MAY 3: general view of La Manuela, the lakeside mansion of drug lord Pablo Escobar in Guatape, Colombia on May 3, 2023. The estate, which served as one of the main headquarters of Escobar's drug empire, was seized by the Colombian government in the late 1990s as part of their efforts to crack down on drug trafficking. However, the estate's fate took a dark turn in 1993 when it was burned down by the rival drug gang PEPES (People Persecuted by Pablo Escobar), who sought to erase all traces of Escobar's legacy. As a result, the estate has been left in ruins ever since, with only a few scattered remnants of its former grandeur still visible. Juancho Torres / Anadolu Agency (Photo by Juancho Torres / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP), Pablo Escobar
Pablo Escobar korábbi rezidenciája ma nagyon romos állapotban van
Fotó: JUANCHO TORRES / ANADOLU AGENCY

Az ingatlan azonban hosszú időn át pusztult: a 90‑es években rivális csoportok részben felrobbantották, majd vandálok pusztították tovább az épületeken, így mára csak betonszerkezet maradt belőle. A La Manuelát a közelmúltban elárverezték. A leromlott állapotot is figyelembe vették a kikiáltási ár meghatározásakor, noha a telek és a panoráma különösen értékes – írja az ADN.

Pablo Escobar a 80-as években építtette a La Manuelát

A Sociedad de Activos Especiales (SAE) – a kolumbiai állami vagyonkezelő testület – nyilvános árverésen bonyolította le az értékesítést, amellyel az állam bevételhez jutott és a drogkartell által lefoglalt javak hasznosítását célozza. 

Az állam nagyjából 1,9 millió dollárnyi kolumbiai pesót kapott Escobar korábbi rezidenciájáért. 

Don Pablo az 1980-as évek közepén építtette a La Manuelát. A nevét kislányáról, Manuela Escobarról kapta – ez volt az egyik legfontosabb ingatlan a számára. A vevő kiléte szigorúan titkos, ami tovább felerősítette a találgatásokat arról, hogy milyen célra használják majd fel a telek területét a jövőben; felmerült egy legális turisztikai komplexum vagy akár magánrezidencia kialakítása is.

A közelmúltban írt arról az Origo, hogy egy brit vállalkozó, Johnny Palmer különleges ötlettel hívta fel magára a figyelmet: az egykor Pablo Escobar tulajdonában álló Boeing 727-es repülőgépből luxus Airbnb-t alakított ki. A nem mindennapi szálláshelyet a média gyorsan a „világ legmenőbb Airbnb-jének” keresztelte el.

 

