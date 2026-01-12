Milliókért kelt el Pablo Escobar hírhedt villája Kolumbiában

A Guatapé víztározó partján, Antioquiában fekvő La Manuela a hírhedt kolumbiai drogbáró, Pablo Escobar egykori luxusbirtoka volt.

Pablo Escobar korábbi rezidenciája ma nagyon romos állapotban van

Fotó: JUANCHO TORRES / ANADOLU AGENCY

Az ingatlan azonban hosszú időn át pusztult: a 90‑es években rivális csoportok részben felrobbantották, majd vandálok pusztították tovább az épületeken, így mára csak betonszerkezet maradt belőle. A La Manuelát a közelmúltban elárverezték. A leromlott állapotot is figyelembe vették a kikiáltási ár meghatározásakor, noha a telek és a panoráma különösen értékes – írja az ADN.

Pablo Escobar a 80-as években építtette a La Manuelát

A Sociedad de Activos Especiales (SAE) – a kolumbiai állami vagyonkezelő testület – nyilvános árverésen bonyolította le az értékesítést, amellyel az állam bevételhez jutott és a drogkartell által lefoglalt javak hasznosítását célozza.

Az állam nagyjából 1,9 millió dollárnyi kolumbiai pesót kapott Escobar korábbi rezidenciájáért.

Don Pablo az 1980-as évek közepén építtette a La Manuelát. A nevét kislányáról, Manuela Escobarról kapta – ez volt az egyik legfontosabb ingatlan a számára. A vevő kiléte szigorúan titkos, ami tovább felerősítette a találgatásokat arról, hogy milyen célra használják majd fel a telek területét a jövőben; felmerült egy legális turisztikai komplexum vagy akár magánrezidencia kialakítása is.

A közelmúltban írt arról az Origo, hogy egy brit vállalkozó, Johnny Palmer különleges ötlettel hívta fel magára a figyelmet: az egykor Pablo Escobar tulajdonában álló Boeing 727-es repülőgépből luxus Airbnb-t alakított ki. A nem mindennapi szálláshelyet a média gyorsan a „világ legmenőbb Airbnb-jének” keresztelte el.