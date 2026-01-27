Hírlevél
Könnyek között búcsúztatták az óriáspanda-ikreket – megható videó

40 perce
A tokiói Ueno Állatkertben vasárnap tömegek gyűltek össze egy érzelmes búcsú miatt, amely túlmutatott egy egyszerű állatkerti eseményen. A pandaikrek hazatérése Kínába nemcsak az állatkert életében jelent fordulópontot, hanem a romló japán–kínai kapcsolatokra is rávilágít. A háttérben diplomáciai feszültségek, politikai üzenetek és évtizedes hagyományok fonódnak össze.
Vasárnap több ezren búcsúztak a pandáktól Tokióban, miután az Ueno Állatkert bejelentette: Japán utolsó két óriáspandája hamarosan visszatér Kínába. Xiao Xiao és Lei Lei kedden hagyják el az országot, miközben a tokiói–pekingi kapcsolatok egyre feszültebbé válnak - tájékoztat a BBC.

panda
Panda-búcsú az Ueno Állatkertben: ezrek álltak sorba Tokióban
Fotó: JIA HAOCHENG / XINHUA

A látogatók órákig álltak sorban az utolsó találkozás reményében, sokan könnyekkel a szemükben. A pandák távozása érzelmi ügy Japánban, hiszen az ország 1972 óta most először marad óriáspandák nélkül – éppen attól az évtől számítva, amikor a két ország normalizálta diplomáciai kapcsolatait.

Miért küldi vissza Japán a pandákat Kínába?

A döntés időzítése nem független a politikától. A japán kormány Tajvannal kapcsolatos nyilatkozatai feldühítették Pekinget, a két fél pedig azóta egyre keményebb hangnemet üt meg egymással szemben. Ebben a légkörben bizonytalanná vált egy újabb pandakölcsön lehetősége is.

Kína évtizedek óta alkalmazza az úgynevezett „panda diplomáciát”: az óriáspandák jóindulatot és együttműködést jelképeznek, ugyanakkor Peking minden külföldre kölcsönadott állat tulajdonjogát megtartja, és jelentős éves díjat számít fel. A mostani búcsú így egyszerre szól érzelmekről, állatvédelemről és nagyhatalmi politikáról.

