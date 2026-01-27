Könnyek között búcsúztatták az óriáspanda-ikreket – megható videó

Vasárnap több ezren búcsúztak a pandáktól Tokióban, miután az Ueno Állatkert bejelentette: Japán utolsó két óriáspandája hamarosan visszatér Kínába. Xiao Xiao és Lei Lei kedden hagyják el az országot, miközben a tokiói–pekingi kapcsolatok egyre feszültebbé válnak - tájékoztat a BBC.

Panda-búcsú az Ueno Állatkertben: ezrek álltak sorba Tokióban

Fotó: JIA HAOCHENG / XINHUA

A látogatók órákig álltak sorban az utolsó találkozás reményében, sokan könnyekkel a szemükben. A pandák távozása érzelmi ügy Japánban, hiszen az ország 1972 óta most először marad óriáspandák nélkül – éppen attól az évtől számítva, amikor a két ország normalizálta diplomáciai kapcsolatait.

Miért küldi vissza Japán a pandákat Kínába?

A döntés időzítése nem független a politikától. A japán kormány Tajvannal kapcsolatos nyilatkozatai feldühítették Pekinget, a két fél pedig azóta egyre keményebb hangnemet üt meg egymással szemben. Ebben a légkörben bizonytalanná vált egy újabb pandakölcsön lehetősége is.

