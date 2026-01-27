Bilincsben a turisták: papucs lopás miatt csaptak le a rendőrök

A történet egy 25 éves német turistával kezdődött, aki egy masszázsszalonban használta ki, hogy az alkalmazott pár percre elhagyta a helyiséget. A férfi 2000 bahtot (körülbelül 20 ezer forintot) emelt ki a kasszából, ám nem tudta, hogy mindezt térfigyelő kamera rögzíti.

Papucs lopás: A 25 éves német férfi letartóztatása után, előtte a masszázsszalonból ellopott papucsokkal.

Fotó: Phuket City Police

Bár másnap megbánva tettét visszavitte a pénzt, a dolgozók nem fogadták el a bocsánatkérést, és értesítették a rendőrséget.

20 ezer forintnak megfelelő összeget lopott a német turista egy thaiföldi masszázsszalonból

Fotó: The Phuket News / YouTube / Képkivágás

Nem úszták meg a társai sem

A thai hatóságok nem álltak meg egyetlen letartóztatásnál. Nagyszabású akció indult a férfi két utazótársa ellen is: egy 26 éves német nő és egy 33 éves osztrák turista ellen, akik ellen már elfogatóparancs volt érvényben közös lopás miatt – számolt be a Bild.

A vád: papucs lopás, vagyis két pár strandpapucs eltulajdonítása.

Megalázó procedúra a rendőrségen

A két turistát is előállították, kihallgatták, majd könnyek között beismerték tettüket. A procedúra végén róluk is elkészült a kötelező rendőrségi fotó, amelyen komor arcú egyenruhások gyűrűjében álltak – mintha súlyos bűncselekményt követtek volna el.

Papucs lopás miatt vittek el turistákat Thaiföldön

Fotó: Phuket City Police

Papucs lopás Thaiföldön: nincs pardon

A hatóságok egyértelmű üzenetet küldtek: Thaiföldön a turisták által elkövetett lopásokat már nem kezelik bagatell ügyként. A helyi üzlettulajdonosok körében nagy felháborodást keltettek az esetek, ezért a rendőrség látványos fellépéssel igyekszik elrettenteni a hasonló próbálkozókat.

A három turista számára a nyaralás így nemcsak emlékezetes, hanem kifejezetten tanulságos is lett: még egy papucs lopás is komoly következményekkel járhat a világ bizonyos részein.

