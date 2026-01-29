Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Pálfordulás? Brüsszel nem támogatja Zelenszkij őrült ötletét

Mutatjuk!

Most jön csak az igazi tél? Ilyen idő várható

parazita

Milliók agyában él egy parazita – és most kiderült, hogy sosem alszik!

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Döbbenetes felfedezés rázta meg a tudomány világát! Egy parazita, amely a világ lakosságának több mint egyharmadának az agyában élhet, korántsem olyan „alvó”, mint eddig hittük. Az amerikai kutatók szerint a Toxoplasma gondii folyamatosan mozgolódik – és bármikor újra támadhat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
parazitakutatásparazitafertőzéstoxoplazmózisveszély

A Toxoplasma gondii a macskák ürülékében és a nyers húsban terjed, és sokaknál észrevétlenül fertőz. De a kutatók most kimutatták: a parazita élethosszig az agyban marad, és ott titokban rejtett gócokat – cisztákat – épít. És ami még ijesztőbb: ezek a ciszták nem alszanak, hanem folyamatosan „üzemelnek”, számolt be a sciencealert.com.

parazita
A Toxoplasma gondii parazita élethosszig az agyban marad, és ott titokban rejtett gócokat – cisztákat – épít – Fotó: NOBEASTSOFIERCE/SCIENCE PHOTO LI / DDJ

Több „agresszív” parazita él egyszerre az agyban

A Kaliforniai Egyetem (UCR) kutatói egereken végzett kísérleteik során kimutatták, hogy egyetlen ciszta nem egyféle parazitát, hanem legalább öt különböző típust rejthet!

Ez nem búvóhely – ez egy parazita irányítóközpont

– mondta Emma Wilson, a kutatás vezetője.

A tudósok szerint ezek közül némelyik forma kifejezetten újraaktiválódásra készül, míg mások a túlélést és a terjedést segítik.

Lelki betegségek, rohamok, látásromlás?

A toxoplazmózis különösen azoknál lehet veszélyes, akiknek gyengébb az immunrendszerük.
A tünetek lehetnek:

  • influenzaszerű rosszullét
  • személyiségváltozás
  • pszichiátriai tünetek
  • epilepsziás rohamok
  • látáskárosodás

És most úgy tűnik: a parazita sosem volt igazán „nyugalomban”. A kutatók szerint eddig minden kezelés azért bukott el, mert csak egyféle állapotot próbáltak támadni.

Most először látjuk, kik azok, akik a támadásért felelősek. Végre tudjuk, hol kell célba venni őket

 – mondja Wilson.

Tudományos szenzáció

A tanulmány a rangos Nature Communications folyóiratban jelent meg, és alapjaiban írja újra mindazt, amit eddig a Toxoplasma életciklusáról hittünk. A kérdés már csak az: ha a parazita sosem alszik – vajon mikor ébred fel bennünk?

Egy alattomos parazita szó szerint lefejezheti a férfiak spermiumait

Egyre több kutatás vizsgálja, miért kezd a meddőség népbetegséggé válni. A férfiak termékenysége drámai ütemben hanyatlik, és most egy parazita is felkerült a lehetséges okok listájára, számoltunk be róla az Origón.

Egy tudatmódosító parazita vonzóbbá teheti a fertőzött embereket

Úgy tűnik, hogy toxoplazmózis nevű betegség kórokozója, a Toxoplasma gondii parazita szinte mindenhol megtalálható. A szakemberek szerint a mikroszkopikus betolakodó az emberek 50 százalékát megfertőzheti, és ma már több tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy megváltoztathatja a viselkedésünket. A most publikált, új kutatás azonban újabb kérdéseket vethet fel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!