Milliók agyában él egy parazita – és most kiderült, hogy sosem alszik!

A Toxoplasma gondii a macskák ürülékében és a nyers húsban terjed, és sokaknál észrevétlenül fertőz. De a kutatók most kimutatták: a parazita élethosszig az agyban marad, és ott titokban rejtett gócokat – cisztákat – épít. És ami még ijesztőbb: ezek a ciszták nem alszanak, hanem folyamatosan „üzemelnek”, számolt be a sciencealert.com.

A Toxoplasma gondii parazita élethosszig az agyban marad, és ott titokban rejtett gócokat – cisztákat – épít – Fotó: NOBEASTSOFIERCE/SCIENCE PHOTO LI / DDJ

Több „agresszív” parazita él egyszerre az agyban

A Kaliforniai Egyetem (UCR) kutatói egereken végzett kísérleteik során kimutatták, hogy egyetlen ciszta nem egyféle parazitát, hanem legalább öt különböző típust rejthet!

Ez nem búvóhely – ez egy parazita irányítóközpont

– mondta Emma Wilson, a kutatás vezetője.

A tudósok szerint ezek közül némelyik forma kifejezetten újraaktiválódásra készül, míg mások a túlélést és a terjedést segítik.

Lelki betegségek, rohamok, látásromlás?

A toxoplazmózis különösen azoknál lehet veszélyes, akiknek gyengébb az immunrendszerük.

A tünetek lehetnek:

influenzaszerű rosszullét

személyiségváltozás

pszichiátriai tünetek

epilepsziás rohamok

látáskárosodás

És most úgy tűnik: a parazita sosem volt igazán „nyugalomban”. A kutatók szerint eddig minden kezelés azért bukott el, mert csak egyféle állapotot próbáltak támadni.

Most először látjuk, kik azok, akik a támadásért felelősek. Végre tudjuk, hol kell célba venni őket

– mondja Wilson.

Tudományos szenzáció

A tanulmány a rangos Nature Communications folyóiratban jelent meg, és alapjaiban írja újra mindazt, amit eddig a Toxoplasma életciklusáról hittünk. A kérdés már csak az: ha a parazita sosem alszik – vajon mikor ébred fel bennünk?

