Paris Hilton

A szexvideóbotrány, amely tönkretette az életét: Paris Hilton megrázó részleteket árult el

56 perce
Olvasási idő: 7 perc
Egy kiszivárgott felvétel évekre meghatározta egy világhírű nő életét. Paris Hilton szexvideója nemcsak botrányt, hanem mély személyes traumát is jelentett számára. Most egy dokumentumfilmben mondja el, hogyan élte meg mindezt belülről.
Paris Hilton szerint a róla készült, nyilvánosságra került szexvideó olyan esemény volt, amely egész életére rányomta a bélyegét. A felvétel még 2001-ben készült akkori párjával, Rick Salomonnal, és soha nem a nyilvánosságnak szánták.

American media personality, model, actress, singer, DJ, and entrepreneur Paris Hilton arrives at the TikTok Awards US 2025 held at the Hollywood Palladium on December 18, 2025 in Hollywood, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Paris Hilton a szexvideó-botrány után sok támadást kapott Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Paris Hilton szexvideója és a botrány következményei

Amikor a kiszivárgott szexvideó 2003-ban nyilvánosságra került, Paris Hilton úgy érezte, összeomlott az élete. Megalázva, nevetség tárgyaként és démonizálva látta magát, és hosszú időn keresztül ki sem akart mozdulni az otthonából. Paris Hilton a szexbotrány hatására attól félt, hogy mindaz, amiért addig dolgozott, egyetlen pillanat alatt semmivé válik.

A szexvideó közzététele után késő esti show-műsorok célpontjává vált, kellemetlen beszólások és paródiák kísérték minden lépését. Paris Hilton traumája nemcsak szakmailag, hanem emberileg is mély nyomot hagyott benne.

Hogyan élte meg Paris Hilton a szexvideó kiszivárgását

A dokumentumfilmben részletesen felidézi, hogyan ismerkedett meg Salomonnal nem sokkal azután, hogy elhagyta a Provo Canyon Schoolt. Elmondása szerint teljesen szerelmes volt, és mindent megtett volna a férfiért.

LAS VEGAS, NEVADA - OCTOBER 11: Paris Hilton attends Unwell Las Vegas at The Cosmopolitan of Las Vegas on October 11, 2025 in Las Vegas, Nevada. Vivien Killilea/Getty Images for Unwell Expo/AFP (Photo by Vivien Killilea / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Paris Hilton szexi szettben partizik Fotó: VIVIEN KILLILEA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A filmben azt állítja, a felvétel elkészítésének ötlete Salomontól származott, aki azzal nyugtatta, hogy ezt minden barátnőjével megteszi. Hilton visszaemlékezése szerint akkoriban egyáltalán nem volt szexuálisan tapasztalt, végül azonban beadta a derekát. A Paris Hilton Rick Salomon kapcsolat története számára az egyik legfájdalmasabb élménnyé vált, különösen a kiszivárgás után.

Ez az egyik legfájdalmasabb élmény volt az életemben

 – mesélte a sztárceleb.

Paris Hilton vallomása szerint halálra rémült attól, hogy a szexvideó tönkretesz mindent, amiért addig dolgozott. A nyilvános megszégyenítés, a folyamatos támadások és a nevetségessé tétel mélyen megviselték.

A dokumentumfilmben arról is beszél, hogy mindig olyan nőkre nézett fel, mint Diana hercegnő vagy Grace Kelly, és úgy érezte, a történtek örökre elvették tőle annak lehetőségét, hogy valaha is elegáns, komolyan vett nőként tekintsenek rá.

 A Paris Hilton múltja ebben az időszakban összefonódott a botránnyal.

Paris Hilton and husband Carter Reum arrive at the 14th Annual LACMA (Los Angeles County Museum of Art) Art + Film Gala 2025 presented by Gucci held at the Los Angeles County Museum of Art in Museum Row, Miracle Mile, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Paris Hilton jelenlegi férjével, Carter Reummal Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Paris Hilton dokumentumfilm: a kontroll visszaszerzése

A Paris Hilton dokumentumfilm központi témája, hogyan próbálta visszavenni az irányítást saját élete felett. Elmondása szerint a zene segítette át a traumán, és mentette meg az életét.

Családja tanácsára éveken át nem beszélt a botrányról, inkább dolgozott tovább. Ma már férje, Carter Reum és két gyermeke mellett képes nyíltan beszélni a történtekről, bízva abban, hogy másokat is megóvhat hasonló helyzetektől – írja a Fox News.

