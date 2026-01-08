A szexvideóbotrány, amely tönkretette az életét: Paris Hilton megrázó részleteket árult el

Paris Hilton szerint a róla készült, nyilvánosságra került szexvideó olyan esemény volt, amely egész életére rányomta a bélyegét. A felvétel még 2001-ben készült akkori párjával, Rick Salomonnal, és soha nem a nyilvánosságnak szánták.

Paris Hilton a szexvideó-botrány után sok támadást kapott Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Paris Hilton szexvideója és a botrány következményei

Amikor a kiszivárgott szexvideó 2003-ban nyilvánosságra került, Paris Hilton úgy érezte, összeomlott az élete. Megalázva, nevetség tárgyaként és démonizálva látta magát, és hosszú időn keresztül ki sem akart mozdulni az otthonából. Paris Hilton a szexbotrány hatására attól félt, hogy mindaz, amiért addig dolgozott, egyetlen pillanat alatt semmivé válik.

Cikkünk erről szól:

Paris Hilton szexvideó-botránya

A celeb traumája és a botrány következményei

A trauma feldolgozása

Paris Hilton és férje

A szexvideó közzététele után késő esti show-műsorok célpontjává vált, kellemetlen beszólások és paródiák kísérték minden lépését. Paris Hilton traumája nemcsak szakmailag, hanem emberileg is mély nyomot hagyott benne.

Hogyan élte meg Paris Hilton a szexvideó kiszivárgását

A dokumentumfilmben részletesen felidézi, hogyan ismerkedett meg Salomonnal nem sokkal azután, hogy elhagyta a Provo Canyon Schoolt. Elmondása szerint teljesen szerelmes volt, és mindent megtett volna a férfiért.

Paris Hilton szexi szettben partizik Fotó: VIVIEN KILLILEA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A filmben azt állítja, a felvétel elkészítésének ötlete Salomontól származott, aki azzal nyugtatta, hogy ezt minden barátnőjével megteszi. Hilton visszaemlékezése szerint akkoriban egyáltalán nem volt szexuálisan tapasztalt, végül azonban beadta a derekát. A Paris Hilton Rick Salomon kapcsolat története számára az egyik legfájdalmasabb élménnyé vált, különösen a kiszivárgás után.

Ez az egyik legfájdalmasabb élmény volt az életemben

– mesélte a sztárceleb.

Paris Hilton vallomása szerint halálra rémült attól, hogy a szexvideó tönkretesz mindent, amiért addig dolgozott. A nyilvános megszégyenítés, a folyamatos támadások és a nevetségessé tétel mélyen megviselték.

A dokumentumfilmben arról is beszél, hogy mindig olyan nőkre nézett fel, mint Diana hercegnő vagy Grace Kelly, és úgy érezte, a történtek örökre elvették tőle annak lehetőségét, hogy valaha is elegáns, komolyan vett nőként tekintsenek rá.

A Paris Hilton múltja ebben az időszakban összefonódott a botránnyal.