A szexvideóbotrány, amely tönkretette az életét: Paris Hilton megrázó részleteket árult el

Paris Hilton szerint a róla készült, nyilvánosságra került szexvideó olyan esemény volt, amely egész életére rányomta a bélyegét. A felvétel még 2001-ben készült akkori párjával, Rick Salomonnal, és soha nem a nyilvánosságnak szánták.
Paris Hilton szexvideója és a botrány következményei
Amikor a kiszivárgott szexvideó 2003-ban nyilvánosságra került, Paris Hilton úgy érezte, összeomlott az élete. Megalázva, nevetség tárgyaként és démonizálva látta magát, és hosszú időn keresztül ki sem akart mozdulni az otthonából. Paris Hilton a szexbotrány hatására attól félt, hogy mindaz, amiért addig dolgozott, egyetlen pillanat alatt semmivé válik.
A szexvideó közzététele után késő esti show-műsorok célpontjává vált, kellemetlen beszólások és paródiák kísérték minden lépését. Paris Hilton traumája nemcsak szakmailag, hanem emberileg is mély nyomot hagyott benne.
Hogyan élte meg Paris Hilton a szexvideó kiszivárgását
A dokumentumfilmben részletesen felidézi, hogyan ismerkedett meg Salomonnal nem sokkal azután, hogy elhagyta a Provo Canyon Schoolt. Elmondása szerint teljesen szerelmes volt, és mindent megtett volna a férfiért.
A filmben azt állítja, a felvétel elkészítésének ötlete Salomontól származott, aki azzal nyugtatta, hogy ezt minden barátnőjével megteszi. Hilton visszaemlékezése szerint akkoriban egyáltalán nem volt szexuálisan tapasztalt, végül azonban beadta a derekát. A Paris Hilton Rick Salomon kapcsolat története számára az egyik legfájdalmasabb élménnyé vált, különösen a kiszivárgás után.
Ez az egyik legfájdalmasabb élmény volt az életemben
– mesélte a sztárceleb.
Paris Hilton vallomása szerint halálra rémült attól, hogy a szexvideó tönkretesz mindent, amiért addig dolgozott. A nyilvános megszégyenítés, a folyamatos támadások és a nevetségessé tétel mélyen megviselték.
A dokumentumfilmben arról is beszél, hogy mindig olyan nőkre nézett fel, mint Diana hercegnő vagy Grace Kelly, és úgy érezte, a történtek örökre elvették tőle annak lehetőségét, hogy valaha is elegáns, komolyan vett nőként tekintsenek rá.
A Paris Hilton múltja ebben az időszakban összefonódott a botránnyal.
Paris Hilton dokumentumfilm: a kontroll visszaszerzése
A Paris Hilton dokumentumfilm központi témája, hogyan próbálta visszavenni az irányítást saját élete felett. Elmondása szerint a zene segítette át a traumán, és mentette meg az életét.
Családja tanácsára éveken át nem beszélt a botrányról, inkább dolgozott tovább. Ma már férje, Carter Reum és két gyermeke mellett képes nyíltan beszélni a történtekről, bízva abban, hogy másokat is megóvhat hasonló helyzetektől – írja a Fox News.
