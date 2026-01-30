Passzív-agresszív viselkedés? Így ismerhetjük fel könnyen

Hírlevél
1 órája
Barátságaink örömöt és támogatást kell, hogy nyújtsanak, ám a kommunikáció időnként falakba ütközhet, vagy megszakad. A passzív-agresszív viselkedés az egyik leggyakoribb ok, ami feszültséget és félreértéseket szül a legjobb kapcsolatokban is.
A barátság boldogságot, támogatást és örömöt kell, hogy nyújtsanak. Ám még a legszorosabb kapcsolatokban is előfordulhatnak félreértések, amelyek feszültséget okoznak. A passzív-agresszív viselkedés az egyik leggyorsabb módja annak, hogy aláássuk a baráti kommunikációt – írja a huffpost.com

Fotó: Unsplash

A passzív-agresszív viselkedés lényege, hogy valaki közvetetten, nem nyíltan fejezi ki a negatív érzéseit. 

Tipikus példák: nem válaszolunk üzenetekre, témát váltunk, hogy ne kelljen reagálnunk valakire, elmulasztunk korábban elfogadott meghívásokat, vagy éppen kizárjuk a barátot a programjainkból. 

Irene S. Levine klinikai pszichológus szerint a csendes bánásmód, a szarkasztikus megjegyzések vagy a finoman bántó szófordulatok mind a passzív-agresszív viselkedés részei lehetnek. 

Ez a viselkedés célja gyakran az, hogy a másikat bántsuk vagy büntessük anélkül, hogy nyíltan kimondanánk az érzéseinket

 – mondja Levine. 

A passzív-agressziv viselkedés gyakran verbális formában is megjelenik, például szarkazmus, hátsó szándékú megjegyzések vagy finom „beszúrások” révén, amelyek nem mondják ki a lényeget. Gyakran azoknál fordul elő, akik kerülik a nyílt konfliktust, vagy félnek, hogy a másik dühösen reagál. 

A leggyakoribb passzív-agresszív viselkedésmódok, amik tönkreteszik a kapcsolatokat:

„Azt hittem, közelebb állunk egymáshoz.” 

Ez a mondat sértettség érzését jelzi, de passzív-agresszíven. Jobb megoldás: „Láttam a képeket az eseményről. Beszélhetnénk róla? Kicsit úgy érzem, magamra maradtam.” 

„Csináld, ahogy akarod.” 

Alapvetően azt jelzi: „Nem értek egyet, de nem mondom ki.” Egészségesebb mondat: „Van egy javaslatom, szívesen megosztanám veled.” 

„Nyugi, csak vicc volt!” 

Ha valaki megsértődik, a vicc lehazudása passzív-agresszív. Jobb megoldás: „Észrevettem, hogy a hangulatod változott a megjegyzésem után, beszélhetnénk róla?” 

A passzív-agresszív viselkedés hosszú távon rontja a barátságokat, míg a nyílt, őszinte kommunikáció segíti a kapcsolatok egészségét és tartósságát. 

Fontos megtanulni az érzéseinket közvetlenül és tisztelettel kifejezni, még akkor is, ha ez eleinte kényelmetlennek tűnik. 

