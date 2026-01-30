Passzív-agresszív viselkedés? Így ismerhetjük fel könnyen

A barátság boldogságot, támogatást és örömöt kell, hogy nyújtsanak. Ám még a legszorosabb kapcsolatokban is előfordulhatnak félreértések, amelyek feszültséget okoznak. A passzív-agresszív viselkedés az egyik leggyorsabb módja annak, hogy aláássuk a baráti kommunikációt – írja a huffpost.com.

A barátság boldogságot, támogatást és örömöt kell, hogy nyújtsanak, ám a passzív-agresszív viselkedés hamar alááshatja a kapcsolatot.

Fotó: Unsplash

A passzív-agresszív viselkedés lényege, hogy valaki közvetetten, nem nyíltan fejezi ki a negatív érzéseit.

Tipikus példák: nem válaszolunk üzenetekre, témát váltunk, hogy ne kelljen reagálnunk valakire, elmulasztunk korábban elfogadott meghívásokat, vagy éppen kizárjuk a barátot a programjainkból.

Irene S. Levine klinikai pszichológus szerint a csendes bánásmód, a szarkasztikus megjegyzések vagy a finoman bántó szófordulatok mind a passzív-agresszív viselkedés részei lehetnek.

Ez a viselkedés célja gyakran az, hogy a másikat bántsuk vagy büntessük anélkül, hogy nyíltan kimondanánk az érzéseinket

– mondja Levine.

A passzív-agressziv viselkedés gyakran verbális formában is megjelenik, például szarkazmus, hátsó szándékú megjegyzések vagy finom „beszúrások” révén, amelyek nem mondják ki a lényeget. Gyakran azoknál fordul elő, akik kerülik a nyílt konfliktust, vagy félnek, hogy a másik dühösen reagál.

A leggyakoribb passzív-agresszív viselkedésmódok, amik tönkreteszik a kapcsolatokat:

„Azt hittem, közelebb állunk egymáshoz.”

Ez a mondat sértettség érzését jelzi, de passzív-agresszíven. Jobb megoldás: „Láttam a képeket az eseményről. Beszélhetnénk róla? Kicsit úgy érzem, magamra maradtam.”

„Csináld, ahogy akarod.”

Alapvetően azt jelzi: „Nem értek egyet, de nem mondom ki.” Egészségesebb mondat: „Van egy javaslatom, szívesen megosztanám veled.”

„Nyugi, csak vicc volt!”

Ha valaki megsértődik, a vicc lehazudása passzív-agresszív. Jobb megoldás: „Észrevettem, hogy a hangulatod változott a megjegyzésem után, beszélhetnénk róla?”

A passzív-agresszív viselkedés hosszú távon rontja a barátságokat, míg a nyílt, őszinte kommunikáció segíti a kapcsolatok egészségét és tartósságát.

Fontos megtanulni az érzéseinket közvetlenül és tisztelettel kifejezni, még akkor is, ha ez eleinte kényelmetlennek tűnik.

Őrült kihívás: egy teljes évre a szobába zárta magát egy amerikai férfi

Szélsőséges önfegyelmi kísérletbe kezdett egy amerikai férfi: a 49 éves, Utah államban élő Skip Boyce egy teljes évre bezárta magát otthona egyik szobájába, hogy saját bevallása szerint „strukturált újraindítást” hajtson végre az életében. A kihívás minden pillanatát a nap 24 órájában élőben közvetíti az interneten, ami már most heves vitákat váltott ki.