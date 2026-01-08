Gyász és tragédia – Meghalt a népszerű színészlegenda testvére

Sean Swayze, a néhai hollywoodi legenda, Patrick Swayze fiatalabb testvére meghalt. A halálesetről elsőként a TMZ számolt be, amely részleteket is közölt a körülményekről.

Patrick Swayze (illusztráció) Fotó: ZOETROPE STUDIOS / Collection ChristopheL via AFP

Sean Swayze halálának körülményei

Sean fia, Jesse Swayze a TMZ-nek elmondta, hogy édesapja december 15-én hunyt el a Los Angeles-i térségben. A Los Angeles megyei igazságügyi orvosszakértői hivatal tájékoztatása szerint Sean Swayze meghalt akut felső gyomor-bélrendszeri vérzés és súlyos metabolikus acidózis következtében.

A hivatal közlése szerint a halál okát májcirrózis váltotta ki, amely az alkoholizmus következményeként kialakuló súlyos májhegesedés. A színész testvére 63 éves volt.

Patrick Swayze öröksége

Patrick Swayze világszerte ismert és elismert híres színész volt, aki olyan ikonikus filmekkel vált legendává, mint a Dirty Dancing, a Ghost és a Road House. Karrierje során generációk kedvencévé vált, majd 2009-ben hunyt el, miután hosszú ideig küzdött a hasnyálmirigyrákkal – írja a TMZ.

