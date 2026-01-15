35 kilós daganat temette maga alá a férfi péniszét: az orvosok sem hittek a szemüknek

A beteg Észak-Macedóniában, Szkopjéban került kórházba, ahol az orvosok eleinte úgy vélték, hogy egy úgynevezett abdominális pannusról, közismert nevén „kötényhasról” van szó – ez általában nagy fogyás után alakul ki. A férfi azonban tagadta, hogy lefogyott volna, a testtömegindexe 56,3 volt, ami a legsúlyosabb elhízási kategóriába tartozik. A hasfal túlnövése miatt a férfinél „buried penis”, azaz eltemetett pénisz állapot alakult ki, számolt be az extrém esetről a Daily Star.

A férfinál a hasfal túlnövése miatt eltemetett pénisz alakult ki, végül a 35 kilós tumort eltávolítottak róla – Fotó: A. NOOR / BSIP (illusztráció)

Az eltemetett pénisz pszichés gondokat okozott

A férfi elmondása szerint:

nehézségei voltak a vizeléssel

nem tudott erekciót elérni

meddőséget tapasztalt

és nem is látta a saját nemi szervét

Az állapot nemcsak fizikailag, hanem pszichésen is rendkívül megterhelő volt számára.

A vizsgálat sokkoló igazságot tárt fel

A CT-vizsgálat során derült ki az igazi ok: nem egyszerű zsírfelhalmozódásról volt szó, hanem egy hatalmas, nagyrészt kötőszövetből álló tömegről. A sebészek altatásban megoperálták a férfit, és eltávolították a 35 kilogrammos daganatot. A beavatkozás után a páciens testtömegindexe azonnal 43,9-re csökkent, majd hat napot töltött kórházban lábadozással.

A szövettani vizsgálatok szerint a férfi agresszív fibromatózisban, más néven desmoid tumorban szenvedett. Ez egy rendkívül ritka, lassan növekvő, de súlyos következményekkel járó daganat, amely a kötőszövetből indul ki. A beteget öt hónapon át rendszeresen ellenőrizték, állapota stabilizálódott, és jól reagált a kezelésre.

A férfi esetéről készült döbbenetes fotókat a The Journal of Surgical Case Reports nevű szaklap közölte, csak erős idegzetűeknek ajánljuk a megtekintését.

Az orvostudomány számára is tanulságos eset

A szakemberek szerint az eset fontos figyelmeztetés: nem minden extrém hasi elváltozás vezethető vissza pusztán elhízásra, és a szokatlan tüneteket mindig alapos kivizsgálásnak kell követnie. A történetet azóta világszerte idézik az orvosi közösségekben – egyszerre példa arra, milyen elképesztő módon képes a test alkalmazkodni, és arra is, milyen súlyos következményekkel járhat egy ritka betegség felismerésének késlekedése.

