Ha nem áll fel a pénisz, az akár halálos figyelmeztetés is lehet

A világhírű biohacker, Bryan Johnson, akinek mottója a „Don’t Die”, saját bevallása szerint mindent bevet a pénisz egészsége érdekében: alacsony dózisú Cialist szed, pénisz-botox kezeléseket kap, lökéshullám-terápiát alkalmaz, miközben folyamatosan monitorozza az éjszakai merevedéseit. Johnson szerint az éjszakai erekciók hiánya akár 70 százalékkal is növelheti a korai halálozás kockázatát, mivel a pénisz erei hamarabb jelzik a keringési problémákat, mint a szervezet más területei – írja a NewYorkPost.
Hogyan függ össze a pénisz egészsége és az általános egészség?
Szakértők szerint a pénisz egészsége nem önálló kérdés, hanem tükör:
- A merevedési zavar (ED) 2–5 évvel előbb jelezheti a szív- és érrendszeri problémákat, mint egy infarktus.
- A pénisz artériái kisebbek, így hamarabb elzáródnak.
- A cukorbetegség, idegrendszeri betegségek és hormonális zavarok első jele gyakran itt jelentkezik.
Vörös zászlók, amiket nem szabad ignorálni
A szakemberek szerint azonnali kivizsgálás kell, ha:
- jelentősen csökken a merevedés keménysége,
- eltűnnek a reggeli/éjszakai erekciók,
- gyors fáradás, hízás, légszomj társul hozzá.
A pénisz egészsége ilyenkor nem önmagában romlik — hanem valami más hozza magával.
A szakértők szerint tartós eredmény elképzelhetetlen az alapok rendbetétele nélkül.
A rostban gazdag, természetes étrend, a feldolgozott élelmiszerek visszaszorítása, a rendszeres kardió és izomépítő mozgás, valamint az egészséges testsúly fenntartása mind kulcsszerepet játszik a férfiak intim egészségének megőrzésében. Hangsúlyozzák, hogy az izom valójában „a hosszú élet szerve”, miközben a túlzott ülő életmód és egyes sportok — például az intenzív kerékpározás — ronthatják a kismedencei keringést, ami hosszú távon problémákat okozhat.
Akkor tényleg igaz Bryan Johnson állítása?
A szakértők egyetértenek abban, hogy a pénisz egészsége valóban fontos jelző, de nem önmagában jóslat a halálozásra.
A lényeg: amit itt látunk, az gyakran csak a jéghegy csúcsa.
