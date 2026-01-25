A méret a lényeg! – kiderült, mekkora péniszt szeretnek a nők

A Nyugat-Ausztráliai Egyetem kutatói számítógéppel generált férfialakokat mutattak nőknek és férfiaknak, különböző péniszméretekkel, testmagasságokkal és testalkatokkal. A női résztvevőket arról kérdezték, mely alakokat találják a legvonzóbbnak. Eközben a férfi résztvevőket arról faggatták, mely alakokat tartják a legfenyegetőbbnek, számolt be a tanulmányról a Daily Mail.

A tanulmányan részt vett nők a magasabb, nagy péniszű férfiakat részesítették előnyben – Fotó: ALICE S. / BSIP

A férfiak tartanak egy olyan riválistól, akinek nagy a pénisze

Az eredmények szerint a magas, V-testalkatú és nagyobb pénisszel rendelkező férfialakot találták a legvonzóbbnak a nők, a férfiak pedig a legfélelmetesebbnek.

A tanulmányunk legfontosabb megállapítása az, hogy a pénisz mérete befolyásolja azt, hogyan ítélik meg a férfiak egy rivális harci képességeit. „A férfiak akkor érezték magukat leginkább fenyegetve, ha egy nagy pénisszel rendelkező rivális kihívását kellett elképzelniük. Arra következtetünk, hogy ez azt jelenti: a férfiak kevésbé hajlamosak agresszív interakciót kezdeményezni egy nagy pénisszel rendelkező riválissal

– magyarázták a kutatók.

Az emberi pénisz nagyobb a többi főemlősénél

Évek óta foglalkoztatja a tudósokat, hogy miért nagyobb az emberi pénisz a többi főemlőséhez képest, a testmérethez viszonyítva. Például míg az átlagos emberi pénisz merev állapotban 13 centiméter, addig a csimpánzé és a bonobóé csak 8 centi. Az orangután pénisze 8,5, míg a gorilláé mindössze 3 cm. Az új tanulmányban a kutatók azt próbálták megérteni, miért ilyen nagy az emberi pénisz.

A szexuális szelekció – a női párválasztás és a hímek közötti versengés – valószínű mozgatórugó, de ezt megerősíteni nehéz, mivel a tulajdonságok természetes módon együtt változnak.

– írták a PLOS Biology folyóiratban megjelent tanulmányban.

A csapat 800 résztvevőt toborzott (600 férfit és 200 nőt), akiknek 343 számítógéppel generált férfialakot kellett értékelniük. Az alakokat három szempont szerint módosították: testmagasság, testforma és péniszméret. Az eredmények azt mutatták, hogy a nők a magasabb, V-alakú testű és nagyobb pénisszel rendelkező férfiakat találták vonzóbbnak. A férfiak ugyanezeket az alakokat találták a legfenyegetőbb szexuális riválisnak és harci ellenfélnek.

A nagyobb pénisz növelte a férfi vonzerejét a nők számára, és a férfiak a harci képesség jelzéseként is értelmezték

– magyarázták a kutatók.