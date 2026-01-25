A méret a lényeg! – kiderült, mekkora péniszt szeretnek a nők

A Nyugat-Ausztráliai Egyetem kutatói számítógéppel generált férfialakokat mutattak nőknek és férfiaknak, különböző péniszméretekkel, testmagasságokkal és testalkatokkal. A női résztvevőket arról kérdezték, mely alakokat találják a legvonzóbbnak. Eközben a férfi résztvevőket arról faggatták, mely alakokat tartják a legfenyegetőbbnek, számolt be a tanulmányról a Daily Mail.
A férfiak tartanak egy olyan riválistól, akinek nagy a pénisze
Az eredmények szerint a magas, V-testalkatú és nagyobb pénisszel rendelkező férfialakot találták a legvonzóbbnak a nők, a férfiak pedig a legfélelmetesebbnek.
A tanulmányunk legfontosabb megállapítása az, hogy a pénisz mérete befolyásolja azt, hogyan ítélik meg a férfiak egy rivális harci képességeit. „A férfiak akkor érezték magukat leginkább fenyegetve, ha egy nagy pénisszel rendelkező rivális kihívását kellett elképzelniük. Arra következtetünk, hogy ez azt jelenti: a férfiak kevésbé hajlamosak agresszív interakciót kezdeményezni egy nagy pénisszel rendelkező riválissal
– magyarázták a kutatók.
Az emberi pénisz nagyobb a többi főemlősénél
Évek óta foglalkoztatja a tudósokat, hogy miért nagyobb az emberi pénisz a többi főemlőséhez képest, a testmérethez viszonyítva. Például míg az átlagos emberi pénisz merev állapotban 13 centiméter, addig a csimpánzé és a bonobóé csak 8 centi. Az orangután pénisze 8,5, míg a gorilláé mindössze 3 cm. Az új tanulmányban a kutatók azt próbálták megérteni, miért ilyen nagy az emberi pénisz.
A szexuális szelekció – a női párválasztás és a hímek közötti versengés – valószínű mozgatórugó, de ezt megerősíteni nehéz, mivel a tulajdonságok természetes módon együtt változnak.
– írták a PLOS Biology folyóiratban megjelent tanulmányban.
A csapat 800 résztvevőt toborzott (600 férfit és 200 nőt), akiknek 343 számítógéppel generált férfialakot kellett értékelniük. Az alakokat három szempont szerint módosították: testmagasság, testforma és péniszméret. Az eredmények azt mutatták, hogy a nők a magasabb, V-alakú testű és nagyobb pénisszel rendelkező férfiakat találták vonzóbbnak. A férfiak ugyanezeket az alakokat találták a legfenyegetőbb szexuális riválisnak és harci ellenfélnek.
A nagyobb pénisz növelte a férfi vonzerejét a nők számára, és a férfiak a harci képesség jelzéseként is értelmezték
– magyarázták a kutatók.
A nagyobb pénisszel rendelkező férfiakban több a tesztoszteron?
Hogy pontosan miért éreznek nagyobb fenyegetést a férfiak a nagyobb pénisszel rendelkező riválisoktól, egyelőre nem világos. A kutatóknak azonban két fő elméletük van. Az egyik szerint a nagyobb pénisz magasabb tesztoszteronszintet jelezhet.
A tesztoszteron befolyásolja a pénisz fejlődését pubertáskor, és a magasabb tesztoszteronszint felnőtt férfiaknál nagyobb izomtömeggel, fokozott agresszióval és nagyobb versenyképességgel jár együtt
– írták.
Egy másik elmélet szerint a nyugalmi állapotú pénisz hossza a férfi fiziológiai állapotának jelzője lehet.
A nyugalmi pénisz stressz vagy szorongás hatására rövidülhet, mivel az adrenalin eltereli a vért a nemi szervektől. Ez a reakció a sérülések csökkentését szolgálhatja a ‘harcolj vagy menekülj’ helyzetekben. Ezért a résztvevők egy hosszabb nyugalmi péniszt a rivális magabiztosságának, alacsonyabb stressz-szintjének vagy a fenyegetés relatív hiányának jelzéseként értelmezhetik.”
