Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Érdekes

Ezt nem fogja elhinni! Kiderült, mit épít az Egyesült Államok Grönlandon

Látta már?

Öngyilkos lett az Indul a bakterház sztárja: ilyen állapotban van most Bendegúz sírja – fotó

pénisz

A méret a lényeg! – kiderült, mekkora péniszt szeretnek a nők

55 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy új tanulmány bebizonyította, hogy a régi sztereotípia, miszerint nem a méret a lényeg, nem igaz. A nők valójában a nagyobb péniszű férfiakat részesítik előnyben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
péniszriválistesztoszteronméretnőktanulmány

A Nyugat-Ausztráliai Egyetem kutatói számítógéppel generált férfialakokat mutattak nőknek és férfiaknak, különböző péniszméretekkel, testmagasságokkal és testalkatokkal. A női résztvevőket arról kérdezték, mely alakokat találják a legvonzóbbnak. Eközben a férfi résztvevőket arról faggatták, mely alakokat tartják a legfenyegetőbbnek, számolt be a tanulmányról a Daily Mail.

pénisz
A tanulmányan részt vett nők a magasabb, nagy péniszű férfiakat részesítették előnyben – Fotó: ALICE S. / BSIP

A férfiak tartanak egy olyan riválistól, akinek nagy a pénisze

Az eredmények szerint a magas, V-testalkatú és nagyobb pénisszel rendelkező férfialakot találták a legvonzóbbnak a nők, a férfiak pedig a legfélelmetesebbnek.

A tanulmányunk legfontosabb megállapítása az, hogy a pénisz mérete befolyásolja azt, hogyan ítélik meg a férfiak egy rivális harci képességeit. „A férfiak akkor érezték magukat leginkább fenyegetve, ha egy nagy pénisszel rendelkező rivális kihívását kellett elképzelniük. Arra következtetünk, hogy ez azt jelenti: a férfiak kevésbé hajlamosak agresszív interakciót kezdeményezni egy nagy pénisszel rendelkező riválissal

 – magyarázták a kutatók.

Az emberi pénisz nagyobb a többi főemlősénél

Évek óta foglalkoztatja a tudósokat, hogy miért nagyobb az emberi pénisz a többi főemlőséhez képest, a testmérethez viszonyítva. Például míg az átlagos emberi pénisz merev állapotban 13 centiméter, addig a csimpánzé és a bonobóé csak 8 centi. Az orangután pénisze 8,5, míg a gorilláé mindössze 3 cm. Az új tanulmányban a kutatók azt próbálták megérteni, miért ilyen nagy az emberi pénisz.

A szexuális szelekció – a női párválasztás és a hímek közötti versengés – valószínű mozgatórugó, de ezt megerősíteni nehéz, mivel a tulajdonságok természetes módon együtt változnak. 

 – írták a PLOS Biology folyóiratban megjelent tanulmányban.

A csapat 800 résztvevőt toborzott (600 férfit és 200 nőt), akiknek 343 számítógéppel generált férfialakot kellett értékelniük. Az alakokat három szempont szerint módosították: testmagasság, testforma és péniszméret. Az eredmények azt mutatták, hogy a nők a magasabb, V-alakú testű és nagyobb pénisszel rendelkező férfiakat találták vonzóbbnak. A férfiak ugyanezeket az alakokat találták a legfenyegetőbb szexuális riválisnak és harci ellenfélnek.

A nagyobb pénisz növelte a férfi vonzerejét a nők számára, és a férfiak a harci képesség jelzéseként is értelmezték

 – magyarázták a kutatók.

A nagyobb pénisszel rendelkező férfiakban több a tesztoszteron?

Hogy pontosan miért éreznek nagyobb fenyegetést a férfiak a nagyobb pénisszel rendelkező riválisoktól, egyelőre nem világos. A kutatóknak azonban két fő elméletük van. Az egyik szerint a nagyobb pénisz magasabb tesztoszteronszintet jelezhet.

A tesztoszteron befolyásolja a pénisz fejlődését pubertáskor, és a magasabb tesztoszteronszint felnőtt férfiaknál nagyobb izomtömeggel, fokozott agresszióval és nagyobb versenyképességgel jár együtt

– írták.

Egy másik elmélet szerint a nyugalmi állapotú pénisz hossza a férfi fiziológiai állapotának jelzője lehet.

A nyugalmi pénisz stressz vagy szorongás hatására rövidülhet, mivel az adrenalin eltereli a vért a nemi szervektől. Ez a reakció a sérülések csökkentését szolgálhatja a ‘harcolj vagy menekülj’ helyzetekben. Ezért a résztvevők egy hosszabb nyugalmi péniszt a rivális magabiztosságának, alacsonyabb stressz-szintjének vagy a fenyegetés relatív hiányának jelzéseként értelmezhetik.”

35 kilós daganat temette maga alá a férfi péniszét: az orvosok sem hittek a szemüknek

Megdöbbentő esetről számolt be egy nemzetközi orvosi folyóirat. Egy 54 éves férfi pénisze gyakorlatilag eltűnt, miután a hasán egy óriási, 35 kilogrammos daganat alakult ki, amely térdig lógó tömeget formált, írtunk nemrég az Origón.

Szürreális péniszbotrány tört ki a síugróknál – videó

Elképesztő botrány robbant ki a nemzetközi síugrás világában. A férfi versenyzők egy részét azzal gyanúsították, hogy a nagyobb ugrás érdekében hajlandóak érdekes eszközökhöz nyúlni a péniszük megnagyobbítására, számoltunk be róla az Origón.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!