Péniszfotó az üzenetek között: ezért menekülnek el sokan azonnal

A modern randizás egyik legmegosztóbb jelensége a péniszfotó, amely egyesek szerint izgató flört, mások szerint zaklatás. A péniszfotó kérdése ma már nemcsak ízlés, hanem beleegyezés, bizalom és digitális határok problémája is.
kéretlen farokfotódick picüzenet

Az okostelefonok és a társkereső appok korában egy péniszfotó néhány kattintással bárkinek elküldhető. A gond ott kezdődik, amikor a péniszfotó nem kérésre érkezik, hanem meglepetésként landol valaki üzenetei között – írja a MensHealth.

A péniszfotó sokak szerint flört, mások szerint azonnali határsértés.
A péniszfotó sokak szerint flört, mások szerint azonnali határsértés
Fotó:Illusztráció/Unplash

Egy amerikai felmérés szerint a nők több mint fele kapott már kéretlen péniszfotót, de csak töredékük kérte is azt. A péniszfotó így sok esetben nem flörtnek, hanem tolakodásnak hat.

A péniszfotó és a beleegyezés kérdése

A szexuálterapeuták egyetértenek abban, hogy a péniszfotó küldése előtt digitális beleegyezésre van szükség. Ez nem utalás, nem emoji és nem célzás – hanem egy egyértelmű igen.

Ha valaki nem mondta ki világosan, hogy szeretne péniszfotót látni, akkor nincs meg a hozzájárulás. Ilyenkor a péniszfotó nem erotikus ajándék, hanem határsértés.

Miért küldenek mégis annyian péniszfotót?

A szakértők szerint a péniszfotó mögött gyakran nemcsak vágy, hanem:

  • visszaigazolás iránti igény,
  • dominancia,
  • a másik reakciójának tesztelése,
  • vagy a „küldök egyet, hátha kapok vissza” gondolkodás áll.

Hogyan NE legyen kínos egy péniszfotó?

Ha már van beleegyezés, akkor is számít, milyen a péniszfotó:

  • Ne legyen WC vagy koszos fürdőszoba a háttérben!
  • Legyen jó megvilágítás!
  • Ne legyen homályos vagy levágott a kép!
  • A péniszfotó mutassa meg, amit mutatnia kell – ne találgatni kelljen!

Egy jól elkészített péniszfotó esztétikus lehet, egy rossz viszont azonnali tiltást eredményez.

A legnagyobb kockázat: elveszíted az irányítást

A péniszfotó egyszer elküldve már nem csak a küldőnél van. Továbbküldhető, elmenthető, kikerülhet. Emiatt sokan csak arc nélküli péniszfotót küldenek, hogy ne legyenek azonosíthatók.

A szabály egyszerű: csak olyan képet küldjön el, amit akkor sem bánna meg, ha nyilvánosságra kerülne.

