Péniszfotó az üzenetek között: ezért menekülnek el sokan azonnal

Az okostelefonok és a társkereső appok korában egy péniszfotó néhány kattintással bárkinek elküldhető. A gond ott kezdődik, amikor a péniszfotó nem kérésre érkezik, hanem meglepetésként landol valaki üzenetei között – írja a MensHealth.

A péniszfotó sokak szerint flört, mások szerint azonnali határsértés

Fotó:Illusztráció/Unplash

Egy amerikai felmérés szerint a nők több mint fele kapott már kéretlen péniszfotót, de csak töredékük kérte is azt. A péniszfotó így sok esetben nem flörtnek, hanem tolakodásnak hat.

A péniszfotó és a beleegyezés kérdése

A szexuálterapeuták egyetértenek abban, hogy a péniszfotó küldése előtt digitális beleegyezésre van szükség. Ez nem utalás, nem emoji és nem célzás – hanem egy egyértelmű igen.

Ha valaki nem mondta ki világosan, hogy szeretne péniszfotót látni, akkor nincs meg a hozzájárulás. Ilyenkor a péniszfotó nem erotikus ajándék, hanem határsértés.

Miért küldenek mégis annyian péniszfotót?

A szakértők szerint a péniszfotó mögött gyakran nemcsak vágy, hanem:

visszaigazolás iránti igény,

dominancia,

a másik reakciójának tesztelése,

vagy a „küldök egyet, hátha kapok vissza” gondolkodás áll.

Hogyan NE legyen kínos egy péniszfotó?

Ha már van beleegyezés, akkor is számít, milyen a péniszfotó:

Ne legyen WC vagy koszos fürdőszoba a háttérben!

Legyen jó megvilágítás!

Ne legyen homályos vagy levágott a kép!

A péniszfotó mutassa meg, amit mutatnia kell – ne találgatni kelljen!

Egy jól elkészített péniszfotó esztétikus lehet, egy rossz viszont azonnali tiltást eredményez.

A legnagyobb kockázat: elveszíted az irányítást

A péniszfotó egyszer elküldve már nem csak a küldőnél van. Továbbküldhető, elmenthető, kikerülhet. Emiatt sokan csak arc nélküli péniszfotót küldenek, hogy ne legyenek azonosíthatók.

A szabály egyszerű: csak olyan képet küldjön el, amit akkor sem bánna meg, ha nyilvánosságra kerülne.

Lebuktak a férfiak: kiderült, hol a legkisebb és a legnagyobb a pénisz a világon

Vajon a földrajzi helyzet meghatározza a férfiasság méretét? A péniszméret a 2025-ös világméretű rangsor szerint látványos különbségeket mutat. Az eredmények egyszerre provokatívak és elgondolkodtatók.