Belehalt a pénisznagyobbításba a gyémántmiliárdos

A tragédia még 2019. március 2-án történt a Saint-Honoré-Ponthieu klinikán, a Champs-Élysées közelében. Laniado éppen egy pénisznagyobbításon vett részt, amikor injekciózás közben rosszul lett. A mentőket este 8-kor hívták először, majd legközelebb – megdöbbentő módon – csak két órával később, amikor a milliárdos már összeesett. A férfi egyébként annak ellenére kérte a beavatkozás folytatását, hogy erős hasi fájdalmai voltak, számolt be az esetről a Daily Mail.

Pénisznagyobbítás közben halt meg a milliárdos egy francia kórházban – Fotó: pexels.com

Tiltott doppingszerek és potencianövelők is voltak a pénisznagyobbításon részt vett férfinál

A rendőrség átkutatta az elhunyt Plaza Athénée ötcsillagos hotelben bérelt szobáját, ahol több Franciaországban betiltott szert találtak:

testépítő doppingszereket

erős értágítókat

és potencianövelő vegyszereket.

A boncolás szerint szívmegnagyobbodás (cardiac hypertrophy) okozta a férfi halálát – a szakértők szerint a szerek halálos kombinációja vezethetett a tragédiához.

Álorvos, illegális klinika, eltiltás

Az ügyben most született végső döntés. A bíróság megállapította, hogy a klinikán súlyos szabálytalanságok történtek. A segédorvos nem volt regisztrálva a francia orvosi kamaránál, az algériai diplomája nem volt elismert, mégis 20 éve dolgozott sebészasszisztensként.

Végül Guy H. sebész 15 hónap, míg asszisztense, aki a műtét idején helyettesítette, 12 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

Mindkét, hetvenes éveiben járó orvost eltiltották az orvosi gyakorlattól, és 50 ezer, illetve 20 euró euró pénzbírságot kellett fizetniük.

A család nem kapott kártérítést

Hiába halt meg a milliárdos egy műtőasztalon, a család egyetlen euró kártérítést sem kapott.

A sebész ügyvédje szerint:

Ez egy tragikus, de véletlen haláleset volt. Felesleges volt bárkit felelőssé tenni mindenáron.

Kiderült, hogy a férfi évente több tízezer eurót költött ilyen beavatkozásokra, és rendszeresen visszatért a klinikára. A kérdés már csak ez: megéri az örök fiatalság illúziójáért az életünket kockára tenni?

A legértelmetlenebb szépészeti beavatkozások

A plasztikai sebészet fejlődésével az emberek egyre extrémebb módon alakíttatják át testüket. Bár néhány beavatkozásnak valóban lehet orvosi és szépészeti haszna is, a legtöbb kozmetikai beavatkozás komoly veszélyeket rejt. Íme a tíz leggyakrabban előforduló beavatkozás, amelyet talán jobb lenne nem elvégeztetni, összegeztük az Origón.