A Pentagon most tényleg elkezdte a Star Trek-háborút?

Pete Hegseth és Elon Musk hétfőn a dél-texasi SpaceX központban találkozott, ahol a háborús miniszter a Pentagon „háborús szemléletű” technológiai innovációját méltatta. „Azt akarjuk, hogy a Star Trek valósággá váljon” – mondta Musk, amikor üdvözölte Hegsethet a SpaceX hatalmas rakétaépítő és indító telepén. Hegseth a bemutatás után viccesen hozzátette: „Star Trek a valóságban”.

Pentagon: Hegseth és Musk Star Treket hoznak a valóságba Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

A háborús miniszter beszéde, az „Arsenal of Freedom” turné részeként, hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak vezetnie kell a 21. századi technológiai versenyben. Ennek része a mesterséges intelligencia, autonóm rendszerek, hiperszonikus fegyverek, űrtechnológiák, irányított energia, biotechnológia és hosszú hatótávolságú drónok fejlesztése. Hegseth élesen kritizálta a Pentagon jelenlegi bürokratikus rendszerét: „Réteget rétegre halmoztunk, projektjeinket senki sem vállalja, előrehaladás pedig alig van.”

A miniszter ígéretet tett az innováció felgyorsítására: a Pentagon „többet nem futtat békebeli tudományos vásárt, miközben potenciális ellenfeleink háborús fegyverkezési versenyt folytatnak”. Hangsúlyozta, hogy a túlzott bürokrácia eltüntetésével, Elon-stílusban – lehetőleg láncfűrésszel –, elősegítik az új technológiák bevezetését.

Az amerikai katonai mesterséges intelligencia alkalmazását is bemutatták: Hegseth bejelentette, hogy a Pentagon a Grok AI platformot használja majd az X-től, a Google Gemini AI mellett, minden titkosított és nem titkosított hálózaton. Cameron Stanley, korábbi Amazon Web Services-vezető, a Pentagon új digitális és AI-főtisztje lett.

„Biztosítanunk kell, hogy az amerikai katonai MI domináljon, hogy egyetlen ellenfél se használhassa ki ugyanezt a technológiát országunk biztonsága ellen” – hangsúlyozta Hegseth. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok előnyei – vállalkozók, tőkepiacok, harcban bizonyított adatok, titkos technológiák – semmit sem érnek, ha a bürokrácia elfojtja azokat.