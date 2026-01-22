Hihetetlen botrány! Az iskolabuszban szexelt a perverz sofőr

Egy perverz iskolabuszsofőr ellen indult eljárás, miután a vádak szerint prostituáltat vett fel, majd szexelt vele a járművön. Az eset az Egyesült Államokban, Dover városában történt – írja a New York Post.

Felvette a prostituáltat a perverz buszsofőr

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Kamerafelvétel buktatta le a perverz buszsofőrt

A rendőrség tájékoztatása szerint a 62 éves Alvin Rohm lebukása véletlennek köszönhető. Egy iskolakörzeti dolgozó egy teljesen más ügy miatt nézte vissza az iskolabusz kamerafelvételeit, amikor megdöbbenve észlelte a perverz jelenetet.

A felvételeken az látható, hogy a buszsofőr január 6-án felvesz egy prostituáltat, majd az iskolabuszzal egy közeli helyre hajt, a belvárosi Jerusalem Way környékére.

A hatóságok nem hozták nyilvánosságra a szex pontos időpontját, és az sem derült ki, hogy Rohm szállított-e gyerekeket azon a napon. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozta: a perverz sofőr nem közvetlenül az iskola alkalmazottja volt, hanem egy szerződéses buszos cégen keresztül dolgozott.

Letolta a gatyáját, nyögött és maszturbált a perverz férfi a belvárosban

Undorító jelenet játszódott le Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye székhelyén még szeptemberben. Egy perverz férfi egy gyerek előtt elővette a nemi szervét és maszturbált.

Szexet ígért a nő, de végül a mentő vitte el a szarvasi férfit

Majdnem otthagyta a fogát egy férfi Szarvason, miután kilencszer szúrta meg egy prostituált. A férfi sokallta, és ezért nem akarta kifizetni neki előre a szexuális szolgáltatásért kért összeget, ezért kis híján tragédia történt.