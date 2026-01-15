Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője egyetértett Donald Trump amerikai elnök kijelentésével, miszerint Volodimir Zelenszkij akadályozza az ukrajnai konfliktus rendezését. Erről a RIA Novoszti számolt be.

Dimitrij Peszkov a Kreml szóvivője

Fotó: AFP

Peszkov Trump oldalára állt: Zelenszkij fékezi a békét

„Ezzel egyet lehet érteni. Ez valóban így van” – fogalmazott Peszkov, kommentálva a Fehér Ház vezetőjének szavait.

Hangsúlyozta, hogy Vlagyimir Putyin továbbra is nyitott a konfliktus politikai rendezésére, Moszkva álláspontja pedig jól ismert mind Washington, mind Kijev előtt.

Korábban Donald Trump arról beszélt, hogy Oroszország már készen áll a megállapodásra, Ukrajna viszont húzza az időt. Az amerikai elnök szerint Putyin kész lenne lezárni a konfliktust, Zelenszkij azonban nem.