Moszkva és Donald Trump ritkán látott egyetértésre jutott: Dmitrij Peszkov szerint Volodimir Zelenszkij valóban hátráltatja az ukrajnai konfliktus rendezését, miközben Oroszország kész lenne a megállapodásra.
Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője egyetértett Donald Trump amerikai elnök kijelentésével, miszerint Volodimir Zelenszkij akadályozza az ukrajnai konfliktus rendezését. Erről a RIA Novoszti számolt be.
Peszkov Trump oldalára állt: Zelenszkij fékezi a békét
„Ezzel egyet lehet érteni. Ez valóban így van” – fogalmazott Peszkov, kommentálva a Fehér Ház vezetőjének szavait.
Hangsúlyozta, hogy Vlagyimir Putyin továbbra is nyitott a konfliktus politikai rendezésére, Moszkva álláspontja pedig jól ismert mind Washington, mind Kijev előtt.
Korábban Donald Trump arról beszélt, hogy Oroszország már készen áll a megállapodásra, Ukrajna viszont húzza az időt. Az amerikai elnök szerint Putyin kész lenne lezárni a konfliktust, Zelenszkij azonban nem.
