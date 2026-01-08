Hírlevél
műtét

Hat centivel rövidebb lett a pénisze egy műtét miatt, mutatjuk mennyi pénzt kapott

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
A Peyronie-kór miatt elvégzett műtét után egy spanyol férfi pénisze mintegy hat centiméterrel megrövidült, és szexuális élete gyakorlatilag ellehetetlenült.
műtétpeyronie kórférfi

Az 52 éves, murciai férfi már 2011-ben orvoshoz fordult, miután fájdalmas elváltozásokat észlelt. A kivizsgálások során Peyronie-kórt diagnosztizáltak nála — ez az állapot a pénisz kóros görbületével, fájdalommal és szexuális nehézségekkel járhat – írj a DailyStar.

Peyronie-kór kezelése után egy férfi pénisze 6 centiméterrel rövidebb lett, a bíróság pedig közel 7,8 millió forintos kártérítést ítélt meg a nem megfelelő tájékoztatás miatt.
Peyronie-kór kezelése után egy férfi pénisze 6 centiméterrel rövidebb lett, a bíróság pedig közel 7,8 millió forintnak megfelelő kártérítést ítélt meg a nem megfelelő tájékoztatás miatt. Fotó:Illusztráció/Unplash

A kezdetben alkalmazott gyógyszeres kezelés nem hozott javulást, ezért az orvosok sebészeti megoldást, úgynevezett corporoplasztikát javasoltak.

Peyronie-kór műtét: ismert, mégis alulkommunikált kockázatok

A Peyronie-kór műtét célja a pénisz kiegyenesítése, és általában magas sikeraránnyal végzik. Ugyanakkor az orvosi szakirodalom szerint a beavatkozás péniszhossz-csökkenéssel, tartós fájdalommal és merevedési zavarral is járhat.

A műtétet 2012 októberében végezték el, ám a beavatkozást követően súlyos szövődmények jelentkeztek.

Hat centi mínusz és maradandó merevedési zavar

A férfi beszámolója szerint a Peyronie-kór műtét után:

  • a pénisze körülbelül 6 centiméterrel rövidebb lett,
  • merevedési zavar alakult ki,
  • állandó fájdalmat érzett,
  • és nem volt képes normális szexuális életet élni.

Állítása szerint a beavatkozás előtt nem tájékoztatták megfelelően a Peyronie-kór műtét kockázatairól, különösen a maradandó következményekről.

Bírósági ítélet: a tájékoztatás hiánya döntött

A bíróság nem állapított meg orvosi műhibát, ugyanakkor kimondta, hogy a beteg nem kapott kellően részletes felvilágosítást a műtét lehetséges következményeiről. A beleegyező nyilatkozat általános megfogalmazásai nem tértek ki egyértelműen a péniszrövidülés és a merevedési zavar kockázatára.

Ennek alapján a bíróság mintegy 7,8 millió forintnak megfelelő (20 ezer euró) kártérítést ítélt meg a férfinak — jóval kevesebbet, mint az eredetileg követelt összeg, az ítélet ugyanakkor fontos figyelmeztetés az egészségügy számára.

Tanulság: a Peyronie-kór kezelése nem csak orvosi kérdés

Az eset rávilágít arra, hogy a Peyronie-kór kezelése során nem elegendő az általános tájékoztatás. A betegeknek pontosan érteniük kell, milyen testi, szexuális és pszichés következményekkel járhat egy műtét, mielőtt meghozzák életük egyik legnehezebb döntését.

