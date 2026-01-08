Hat centivel rövidebb lett a pénisze egy műtét miatt, mutatjuk mennyi pénzt kapott

Az 52 éves, murciai férfi már 2011-ben orvoshoz fordult, miután fájdalmas elváltozásokat észlelt. A kivizsgálások során Peyronie-kórt diagnosztizáltak nála — ez az állapot a pénisz kóros görbületével, fájdalommal és szexuális nehézségekkel járhat – írj a DailyStar.
A kezdetben alkalmazott gyógyszeres kezelés nem hozott javulást, ezért az orvosok sebészeti megoldást, úgynevezett corporoplasztikát javasoltak.
Peyronie-kór műtét: ismert, mégis alulkommunikált kockázatok
A Peyronie-kór műtét célja a pénisz kiegyenesítése, és általában magas sikeraránnyal végzik. Ugyanakkor az orvosi szakirodalom szerint a beavatkozás péniszhossz-csökkenéssel, tartós fájdalommal és merevedési zavarral is járhat.
A műtétet 2012 októberében végezték el, ám a beavatkozást követően súlyos szövődmények jelentkeztek.
Hat centi mínusz és maradandó merevedési zavar
A férfi beszámolója szerint a Peyronie-kór műtét után:
- a pénisze körülbelül 6 centiméterrel rövidebb lett,
- merevedési zavar alakult ki,
- állandó fájdalmat érzett,
- és nem volt képes normális szexuális életet élni.
Állítása szerint a beavatkozás előtt nem tájékoztatták megfelelően a Peyronie-kór műtét kockázatairól, különösen a maradandó következményekről.
Bírósági ítélet: a tájékoztatás hiánya döntött
A bíróság nem állapított meg orvosi műhibát, ugyanakkor kimondta, hogy a beteg nem kapott kellően részletes felvilágosítást a műtét lehetséges következményeiről. A beleegyező nyilatkozat általános megfogalmazásai nem tértek ki egyértelműen a péniszrövidülés és a merevedési zavar kockázatára.
Ennek alapján a bíróság mintegy 7,8 millió forintnak megfelelő (20 ezer euró) kártérítést ítélt meg a férfinak — jóval kevesebbet, mint az eredetileg követelt összeg, az ítélet ugyanakkor fontos figyelmeztetés az egészségügy számára.
Tanulság: a Peyronie-kór kezelése nem csak orvosi kérdés
Az eset rávilágít arra, hogy a Peyronie-kór kezelése során nem elegendő az általános tájékoztatás. A betegeknek pontosan érteniük kell, milyen testi, szexuális és pszichés következményekkel járhat egy műtét, mielőtt meghozzák életük egyik legnehezebb döntését.
Halott férfi péniszét kapta egy amerikai
Egy 64 éves férfin hajtották végre az első péniszátültetést az Egyesült Államokban. Az orvosok azt remélik, néhány hónap múlva már bizonyos szexuális funckiókat is képes lesz ellátni az új szerv.
A világon először végeztek hímvessző- és herezacskó-átültetést
Egy Afganisztánban megsérült amerikai katona, aki egy robbanás miatt elvesztette nemiszerveit, a világon először esett át hímvessző- és herezacskó-átültetésen, orvosai szerint a páciens felépülése jó úton halad, és még ezen a héten elhagyhatja a kórházat.