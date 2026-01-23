Súlyos vallomás: szörnyű állapotban él Phil Collins

Phil Collins neve évtizedeken át egyet jelentett a teltházas koncertekkel, az energikus színpadi jelenléttel és a Genesis sikerkorszakaival. Az utóbbi években azonban Phil Collins egészségi állapota egyre romlott, ami végül ahhoz vezetett, hogy visszavonult az élő fellépésektől, és életét ma már nagyrészt a felépülés és az orvosi kezelések határozzák meg - számol be a Bild.

Miért szorul 24 órás ápolásra Phil Collins?

Phil Collins egészségi állapota miatt állandó felügyeletre szorul: egy ápoló éjjel-nappal mellette van, és gondoskodik a gyógyszerek pontos szedéséről. A zenész szerint több, egyszerre jelentkező szervi probléma tette szükségessé a folyamatos ellátást.

Milyen betegségekkel küzd Phil Collins?

A legsúlyosabb gondot a térdével kapcsolatos problémák okozták: az elmúlt években több műtéten esett át. Emellett veseműködési zavarokkal is küzdött, valamint egy súlyos hasnyálmirigy-gyulladáson is átesett. Ezek a betegségek hosszú kórházi kezeléseket és lassú felépülést igényeltek.

Mi történt Phil Collins egészségével az utóbbi években?

Az utóbbi időszakban a zenész hónapokat töltött kórházban, ahol még egy fertőzést is elkapott, ami tovább rontotta az állapotát. Saját bevallása szerint korábbi életmódja is hozzájárult a problémák kialakulásához, ezért teljesen felhagyott az alkoholfogyasztással, és életmódváltásba kezdett.

Miért vonult vissza Phil Collins a koncertezéstől?

Az utolsó koncert után világossá vált számára, hogy a fizikai állapota már nem teszi lehetővé a turnézást. A fájdalmak, a mozgáskorlátozottság és a folyamatos kezelések miatt hozta meg a döntést Phil Collins visszavonulása mellett, hogy az egészségére és a gyógyulásra koncentrálhasson.

